Протягом 2022 році "Укрзалізниця" перевезла близько 1,4 млн громадян між Європейським Союзом та Україною. Це рекордна кількість пасажирів за останні 10 років.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

Зазначається, що додатково 600 тисяч громадян вивезли до ЄС евакуаційними рейсами.

“Тоді залізниця була найбільш безпечним транспортом, а тепер це найзручніший транспорт для подорожі між домом та місцем тимчасового проживання. Крім евакуації, торік перевезено 1,4 млн пасажирів до країн ЄС та зворотно”, – сказав голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін.

За його словами, це майже у 10 разів більше, ніж у 2021 році. Крім того, у компанії додали, що найпопулярнішим міжнародним поїздом залишається рейс Київ — Варшава.

Протягом дня в онлайн-сервісах “Укрзалізниця” отримує понад 2 тисячі запитів щодо купівлі квитків на цей поїзд, втім його місткість обмежена 150 місцями на рейс.