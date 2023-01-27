Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.
Зазначається, що додатково 600 тисяч громадян вивезли до ЄС евакуаційними рейсами.
“Тоді залізниця була найбільш безпечним транспортом, а тепер це найзручніший транспорт для подорожі між домом та місцем тимчасового проживання. Крім евакуації, торік перевезено 1,4 млн пасажирів до країн ЄС та зворотно”, – сказав голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін.
За його словами, це майже у 10 разів більше, ніж у 2021 році. Крім того, у компанії додали, що найпопулярнішим міжнародним поїздом залишається рейс Київ — Варшава.
Протягом дня в онлайн-сервісах “Укрзалізниця” отримує понад 2 тисячі запитів щодо купівлі квитків на цей поїзд, втім його місткість обмежена 150 місцями на рейс.
- “Укрзалізниця” відновлює залізничне сполучення між Україною та Румунією. Відтак 17 січня відбувся тестовий запуск поїзда з Рахова до Валя-Вішеулуй (Румунія), а вже завтра, 18 січня, потяг відправиться в перший офіційний рейс.
- “Укрзалізниця” спільно з київською міською владою запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.
- Уряд Швейцарії ухвалив рішення про виділення 14 мільйонів швейцарських франків для України на фінансування та постачання рейкових скріплень для відновлення залізничної інфраструктури й безперебійного функціонування залізничного транспорту.