Інформація про дефіцит солі в Україні та її подорожчання в декілька разів є фейковою.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Наголошується, що в інтернеті поширюється низка фейків про ситуацію з сіллю в Україні. Зокрема, ЦПД зауважує, що держпідприємство “Артемсіль”, розташоване в місті Соледар Донецької області, у квітні зупинило виробництво солі через обстріли загарбників та небезпеку для працівників. Однак у великих мережевих супермаркетах залишається запас солі в декілька тисяч тонн.

Також повідомляється, що у роздрібних магазинах штучно завищують ціни на сіль через великий попит та бажання “заробити”.

“Масоване придбання солі у великій кількості й призводить до дефіциту та подальшого підвищення цін”, – наголошується у повідомленні ЦПД.

Також спростовано фейк про те, начебто виробники ковбас та заводи з консервації викупили всю сіль. Центр зазначає, що вони використовують імпортну спеціально підготовлену сіль. Зокрема, виробники, маючи власні запаси солі на складах, також уклали додаткові угоди про постачання її з-за кордону.