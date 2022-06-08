Українські фермери та місцеві жителі відбуксовують вцілілу техніку РФ до місця завантаження, після чого вона відправляється до майстерень ЗСУ.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України.

Зазначається, що в інтернеті поширився фейк про те, що нібито українські фермери крадуть трофейні російські танки та бойові машини. Центр наголошує, що покинуту військову техніку окупантів, яку не було знищено, фермери та місцеві жителі відбуксовують до місця завантаження задля відправлення до ремонтних майстерень ЗСУ.

Також шириться фейк про те, що нібито експерти Пентагону прибули до України задля вивчення передової російської зброї. Насправді ж, як зазначає ЦПД, американські військові спеціалісти мають намір дослідити, які західні технології використовує військово-промисловий комплекс країни-агресорки.

Ще один фейк про те, що Франція нібито й досі постачає основні компоненти до російського безпілотника “Орлан-10”, також спростував ЦПД.

Зауважується, що наразі кілька країн проводять розслідування щодо потрапляння компонентів їхнього виробництва до РФ в обхід ембарго на постачання зброї.