У мережі з’явилася низка фейків, пов’язаних із поширенням епідемії холери в Україні. Однак насправді в жодному населеному пункті країни не зафіксовано спалахів захворювання.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки України.

Один із фейків, який ЦПД спростовує, пов’язаний із необхідністю купляти ліки, бо нібито в Україні очікуєтсья епідемія холери. Наголошується, що найкращим способом профілактики хвороби є вакцинація, а не ліки.

Також повідомляється, що попри різні чутки, у жодному місті чи селі України не зафіксовано випадків цього захворювання. Також, всупереч фейковим чуткам, у жодному водоймищі холера не знайдена.

ЦПД наголошує, що холера є гострим інфекційним захворюванням, яке спричиняє вживання продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae.

Громадян закликають користуватися бутильованою водою для приготування їжі та кип’ятити воду для вживання.

Також центр нагадує, що можна вірити лише даним, наведеним в офіційних джерелах.