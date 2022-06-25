Про це повідомляє пресслужба Ценрту протидії дезінформації.
Перший фейк про те, що кандидатство в ЄС для України є лише формальним рішенням, а на ділі це ніяких переваг їй не надасть. Проте насправді ж статус кандидата для вступу в ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій європейських країн.
Наступна неправдива інформація щодо того, що не потрібен Україні статус кандидата, необхідно було відразу надати їй членство в ЄС, а не затягувати цей процес. Натомість нагадаємо, що для того, аби стати повноцінним членом ЄС Україна повинна продовжити реформу судової системи, посилити боротьбу з корупцією, забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF.
А також ще низку кроків: впровадити антиолігархічний закон, привести законодавство про медіа до стандартів ЄС та змінити законодавство про нацменшини.
Ще одним фейком є повідомлення про те, Україні довго доведеться чекати доки вона стане членом ЄС. Адже Албанія, Туреччина та багато інших країн вже по 10-30 років лише кандидати в ЄС.
Проте нагадаємо, що у разі виконання всіх умов для кандидата, вступ України в ЄС заплановано на 2029 рік. Тобто всього лише через 7 років.
Довідка. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) — міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів й стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. Група відстежує процеси імплементації таких заходів, вивчає способи й техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей. Виконуючи зазначені функції, FATF плідно співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, чия діяльність також спрямована на протидію відмиванню “брудних” грошей.
- Нагадаємо, що 23 червня глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери Європейського Союзу офіційно надали статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.
- Раніше представник України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов заявив, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стало б історичним рішенням, яке сигналізувало б Росії, що вона більше не може претендувати на статус сфери впливу на свого західного сусіда, заявив посол Києва в Брюсселі.
- Натомість президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна ще до війни “довела, що вона на правильному шляху”. Наша держава заслуговує на європейську перспективу, а також на статус кандидата з розумінням того, що країна буде проводити низку подальших важливих реформ.