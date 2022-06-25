У мережі з’явилася низка неправдивої інформації про кандидатсво України в Європейському Союзі. Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував найпоширеніші з них.

Про це повідомляє пресслужба Ценрту протидії дезінформації.

Перший фейк про те, що кандидатство в ЄС для України є лише формальним рішенням, а на ділі це ніяких переваг їй не надасть. Проте насправді ж статус кандидата для вступу в ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій європейських країн.

Наступна неправдива інформація щодо того, що не потрібен Україні статус кандидата, необхідно було відразу надати їй членство в ЄС, а не затягувати цей процес. Натомість нагадаємо, що для того, аби стати повноцінним членом ЄС Україна повинна продовжити реформу судової системи, посилити боротьбу з корупцією, забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF.

А також ще низку кроків: впровадити антиолігархічний закон, привести законодавство про медіа до стандартів ЄС та змінити законодавство про нацменшини.

Ще одним фейком є повідомлення про те, Україні довго доведеться чекати доки вона стане членом ЄС. Адже Албанія, Туреччина та багато інших країн вже по 10-30 років лише кандидати в ЄС.

Проте нагадаємо, що у разі виконання всіх умов для кандидата, вступ України в ЄС заплановано на 2029 рік. Тобто всього лише через 7 років.

Довідка. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) — міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів й стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. Група відстежує процеси імплементації таких заходів, вивчає способи й техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей. Виконуючи зазначені функції, FATF плідно співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, чия діяльність також спрямована на протидію відмиванню “брудних” грошей.