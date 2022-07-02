Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.
Перший фейк про те, що український уряд заборонив в’їзд громадян РФ в Україну. Проте насправді ж уряд не заборонив в’їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між урядом України та урядом Росії про безвізові поїздки, яка була підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для росіян почав діяти візовий режим.
Наступна неправдива інформація щодо того, що родичі з Росії ніколи не зможуть приїхати провідати своїх рідних в Україну.
Натомість для того, щоб приїхати, тепер громадянам РФ необхідно мати запрошення з України, чинний закордонний паспорт Росії, українську візу, ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає та суму не меншу 20 прожиткових мінімумів на місяць – 52 тис. грн.
Ще низка неправдивої інформації шириться стосовно того, чи зможуть громадяни РФ, які не підтримують повномасштабну війну в Україні та зараз проживають в ЄС приїхати в Україну.
Наразі громадяни Росії, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах.
- Нагадаємо, що раніше з огляду на поширення фейків щодо виїзду чоловіків за кордон з України під час воєнного стану, ЦПД спростував найрозповсюдженіші з них.
- Також Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував найпоширеніші фейки щодо кандидатства України в ЄС.
- На вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських YouTube-каналів з аудиторією більше як 15 млн підписників.