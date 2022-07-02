У мережі з’явилася низка неправдивої інформації про скасування безвізового режиму з Росією. Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував найпоширеніші з них.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.

Перший фейк про те, що український уряд заборонив в’їзд громадян РФ в Україну. Проте насправді ж уряд не заборонив в’їзд, а з 1 липня втратила чинність угода між урядом України та урядом Росії про безвізові поїздки, яка була підписана 16 січня 1997 року в Москві. Тобто для росіян почав діяти візовий режим.

Наступна неправдива інформація щодо того, що родичі з Росії ніколи не зможуть приїхати провідати своїх рідних в Україну.

Натомість для того, щоб приїхати, тепер громадянам РФ необхідно мати запрошення з України, чинний закордонний паспорт Росії, українську візу, ксерокопію паспортних даних сторони, що приймає та суму не меншу 20 прожиткових мінімумів на місяць – 52 тис. грн.

Ще низка неправдивої інформації шириться стосовно того, чи зможуть громадяни РФ, які не підтримують повномасштабну війну в Україні та зараз проживають в ЄС приїхати в Україну.

Наразі громадяни Росії, які перебувають на території третіх країн, для оформлення українських віз можуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України в цих країнах.