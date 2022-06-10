Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки України.
Зокрема, у повідомленні зазначається, що під час загальної мобілізації громадяни України можуть отримувати повістки не лише за місцем проживання чи роботи, а й на вулицях чи блокпостах.
Також ЦПД повідомляє, що, зазвичай, у повістці, яку отримують громадяни, зазначається час та дата прибуття до військкомату для перевірки даних та проходження медичної комісії. Наголошується, що вручення повістки не означає миттєвої мобілізації.
У разі, якщо громадянин, що отримав повістку, не з’явиться до військкомату без поважних причин, його можуть оштрафувати на суму від 1 700 до 3 400 гривень
За ухилення від призову під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність із покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
- Нагадаємо, 18 травня президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді подовжити військовий стан та загальну мобілізацію на 90 діб.
- Також стало відомо про здійснення чергового обміну військовополоненими між Україною та Росією, в результаті якого звільнили голову Шевченківської громади Миколаївщини Олега Пилипенка.