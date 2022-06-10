У мережі поширюються фейки про те, що вручення повісток на блокпостах чи на вулицях нібито є порушенням закону, а також про те, що отримання повістки означає миттєву мобілізацію.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки України.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що під час загальної мобілізації громадяни України можуть отримувати повістки не лише за місцем проживання чи роботи, а й на вулицях чи блокпостах.

Також ЦПД повідомляє, що, зазвичай, у повістці, яку отримують громадяни, зазначається час та дата прибуття до військкомату для перевірки даних та проходження медичної комісії. Наголошується, що вручення повістки не означає миттєвої мобілізації.

У разі, якщо громадянин, що отримав повістку, не з’явиться до військкомату без поважних причин, його можуть оштрафувати на суму від 1 700 до 3 400 гривень

За ухилення від призову під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність із покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.