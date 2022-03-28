Згідно з інформацією видань Wall Street Journal і Bellingcat, у ніч з 3 на 4 березня у трьох учасників російсько-українських перемовин щодо припинення вогню (серед яких – російський мільярдер Роман Абрамович) виникли симптоми отруєння хімічною зброєю. Українська сторона та представники американських спецслужб це спростовують.

#Букви зібрали інформацію про цей випадок.

Учасник української сторони перемовин з Російською Федерацією, радник голови ОП Михайло Подоляк спростував інформацію про отруєння учасників переговорів хімічною зброєю.

“В інформаційному просторі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій та елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому, ще раз повторю – члени переговорних груп працюють сьогодні у штатних режимах”,

– наголосив Подоляк.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону UAразом сказав, що “всі прагнуть новин і сенсацій”. Проте він також іронічно додав: “Я раджу всім, хто йде на переговори з Росією, нічого не їсти і не пити. Та, бажано, уникати дотиків до поверхонь”.

Офіційний представник США заявив Reuters, що розвідка припустила “екологічну” причину нудоти Абрамовича та учасників переговорів і наголосив, що це не є отруєння. Посадовець висловився на умовах анонімності і не вказав більше подробиць.

Однак, кореспондент BBC з питань безпеки Френк Гарднер переконаний, що навряд чи буде дивно, що США захочуть приглушити припущення про те, що будь-хто, особливо Росія, застосував хімічну зброю в Україні, оскільки це може підштовхнути їх до дій у відповідь, котрих вони вкрай не бажають робити.

Нагадаємо, експерти видання Bellingcat переконані, що буцімто описані симптоми Абрамовича та двох інших учасників перемовин найбільше відповідали варіантам порфірину, фосфорорганічних або біциклічних речовин. До такого висновку вони дійшли на основі дистанційного та виїзного оглядів.