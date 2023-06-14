ЦРУ застерігало Україну від диверсії на Nord Stream – розслідування

ЦРУ застерігало Україну від підриву Nord Stream за декілька місяців до диверсії на газопроводах після отримання даних про плани Києва від військової розвідки Нідерландів.

Джерело: розслідування видань ARD, SWR, “Die Zeit” і голландського телебачення NOS/Nieuwsuur.

Як повідомляється, нідерландська військова розвідка (MIVD) отримала інформацію про ймовірну атаку на “Північний потік” від анонімного джерела в Україні в червні, за три місяці до підводних вибухів. Нідерландські спецслужби передали ці дані США, а ті, своєю чергою, повідомили Україні.

Джерела запевняють, що операцією на газопроводах Nord Stream, яка була запланована на середину червня 2022 року, керував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

ЦРУ таємно сповістило про ці плани держави-союзники, серед яких також і Німеччина. Попри те, що ЦРУ досить серйозно відреагувало на попередження, у розвідки все ж були певні сумніви щодо спроможності України організувати подібну атаку, яка передбачала розміщення вибухових пристроїв глибоко під Балтійським морем.

Згодом, у ЦРУ з’явилася оновлена інформація щодо скасування Україною початкового плану. Відтак, вже наприкінці літа управління сповістило союзників, що рівень загрози операції зменшився.

Втім вже наступного місяця серія потужних підводних вибухів зруйнувала три з чотирьох основних труб Nord Stream.

За словами Андрія Черняка, речника української військової розвідки, Україна не причетна до вибухів на газопроводах.

Водночас у нещодавньому інтерв’ю виданню Die Welt президент Володимир Зеленський також спростував будь-яку причетність України до диверсії.

“Я президент і даю відповідні розпорядження. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи не вчинив так”, — прокоментував Зеленський .

Окрім цього, минулого тижня видання The Wall Street Journal опублікувало інформацію про те, що німецькі слідчі вивчають докази стосовно використання українською диверсійною групою Польщі, країни-союзниці НАТО, як центру матеріально-технічного забезпечення та фінансування атаки на Nord Stream. Водночас слідчі не висунули звинувачення щодо причетності уряду Польщі чи будь-кого з польських офіційних осіб.

Як відзначили у розслідуванні, впевненості у тому, хто саме стоїть за підривом газопроводів, дотепер немає і розглядаються декілька версій, зокрема й причетність України.

Додамо, що судно “Андромеда”, яке виступало ключовою фігурою в межах розслідування вибухів на газопроводах Nord Stream, орендувала польська туристична агенція, власниками якої є українці.

ДОВІДКОВО. 27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію. Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”.

Зауважимо, Польщу, як і Україну, розглядали як можливого організатора вибухів, які пошкодили газопроводи Nord Stream на дні Балтійського моря. Натомість влада країни відкинула подібні припущення.