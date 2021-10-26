Цукерберг назвав витік Facebook Papers спробою обмовити компанію

Засновник Facebook Марк Цукерберг прокоментував глобальний витік внутрішніх документів компанії й серію публікацій ЗМІ під назвою Facebook Papers. На його переконання, це спроба обмовити компанію й створити хибне уявлення про її діяльність.

Про це Цукерберг повідомив у Facebook.

Засновник Facebook на початку своєї публікації заявив, що “у цьому кварталі компанія досягла значного прогресу щодо низки пріоритетних продуктів”. Крім того, спільнота Facebook продовжує рости. За його словами, майже 3,6 млрд людей активно користуються однією або кількома платформами компанії.

Водночас Цукерберг прокоментував витік внутрішніх документів компанії та серію матеріалі ЗМІ на їхній основі, що отримала назву Facebook Papers.

“Я вважаю, що великі організації повинні пройти ретельну перевірку, і я вважаю за краще жити в суспільстві, де вони є, ніж у такому, де їх немає. Добросовісна критика допомагає нам стати кращими. Але я вважаю, що те, що ми бачимо, – це скоординовані зусилля щодо вибіркового використання документів, отриманих шляхом витоку з компанії, щоб створити хибну картину нашої компанії”, – підкреслив він.

Цукерберг наголосив, що Facebook розвиває відкриту культуру й заохочує користувачів до обговорення та дослідження роботу платформи задля досягнення прогресу у багатьох складних питаннях.

“У нас є провідні програми для вивчення ефектів наших продуктів і забезпечення прозорості нашого прогресу, тому що ми дбаємо про те, щоб це було правильно”, – додав засновник Facebook.

Цукерберг наголосив, що компанія при прийнятті рішень має знайти баланс між конкурентними поняттями соціальної справедливості, такими як свобода слова і зниження шкідливого контенту або впровадження шифрування для конфіденційності за підтримки правоохоронних органів.

“Я неодноразово закликав до регулювання, щоб забезпечити ясність, тому що я не думаю, що компанії повинні приймати таку кількість цих рішень самі”, – зазначив Цукерберг.

Facebook Papers – це глобальний витік внутрішніх документів Facebook, які свідчать про те, що соцмережа нехтувала принципами свободи слова та рівноправності. 22 жовтня 17 провідних американських ЗМІ почали публікувати серію матеріалів на основі цих документів.