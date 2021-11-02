Засновник глобальної корпорації Facebook Марк Цукерберг оголосив про створення роботизованої шкіри для забезпечення ефекту фізичної взаємодії у метавсесвіті.

Про це Марк Цукерберг написав на своїй сторінці у Facebook.

Як сповіщалось, 28 жовтня засновник глобальної корпорації Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія змінить назву на Meta.

Він репрезентував новий логотип у вигляді символу нескінченості, який об’єднує соцмережі Facebook з Instagram та месенджер WhatApp, що належать корпорації. Цей крок спричинений тим, що Цукерберг планує змінити філософію компанії. Тепер вона, за словами засновника Facebook, увійде до “наступного цифрового виміру, який об’єднує розрізнені цифрові світи у метавсесвіт”.

Концепція метавсесвіту Марка Цукерберга та його команди має об’єднати програми та пристрої доповненої реальності. Так, у віртуальному світі Цукерберга ми щоранку обиратимемо вбрання у віртуальній шафі та добиратимемо аватари.

Тепер стало відомо, що команда Цукерберга спільно з ученими з приватного Університету Карнегі-Меллона створила роботизовану шкіру для забезпечення ефекту фізичної взаємодії у метавсесвіті.

За його словами, ця розробка стала кроком назустріч “реалістичним віртуальним об’єктам та фізичній взаємодії у метавсесвіті”.

“Нові дослідження зі штучного інтелекту спрямовані на розуміння світу через дотик. Ми розробили сенсорний датчик високої роздільної здатності та спільно з Університетом Карнегі-Меллона створили тонку роботизовану шкіру”, – пояснив він.

Роботизована шкіра – ReSkin – дозволить роботам “відчувати” об’єкти, щоб знати, скільки сили потрібно застосувати для виконання завдань(наприклад, переміщення чи захоплення дрібних предметів).

Шкіра має товщину до трьох міліметрів і може використовуватися для більш ніж 50 000 взаємодій, а також має високу тимчасову роздільну здатність до 400 Гц і просторову роздільну здатність в один міліметр з точністю 90%.

Зазначається, що ReSkin недорога у виробництві та коштує менше ніж 6 доларів кожен за 100 одиниць.