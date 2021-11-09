Про це повідомила комісія.

Сергій Кострійчук замінив Ірину Верещук, яка склала депутатський мандат заради посади віцепрем’єрки з питань інтеграції.

Верещук пройшла до ВРУ за №29 у партійному списку “Слуги народу”. В разі її призначення міністеркою, місце нардепки в парламенті мав зайняти кандидат, який йшов під №140. Під цим номером виборчому списку “Слуги народу” містився Кострійчук.

ЦВК ухвалила рішення визнати його обраним на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 року — в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Відтепер у Кострійчука є 20 днів задля подання до комісії необхідних документів для реєстрації народним депутатом.

У разі успішної реєстрації він складе присягу та отримає посвідчення нардепа.

Що відомо про Кострійчука?

На сайті ЦВК про нього зазначено: “Народився 7 червня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, мешкає в смт Теплик Теплицького району Вінницької області, судимість відсутня”.

За інформацією “ЧЕСНО“, Кострійчук працював юристом у Міністерстві аграрної політики, ДП “Украгролізинг” та в інших комерційних структурах на відповідній посаді.

Крім цього, Сергій Кострійчук був засновником та головою ГО “Слуга народу”. Наразі він є помічником на громадських засадах Олександра Корнієнка — донедавна першого заступника голови фракції “Слуги народу” в парламенті, а нині — першого заступника голови ВРУ.