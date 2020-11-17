У вівторок, 17 листопада, Центральна виборча комісія оприлюднила результати другого туру виборів мера у Херсоні, Краматорську, Кам’янці-Подільському та Українці. Голосування у цих містах відбулося в неділю, 15 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Міським головою Херсона обраний народний депутат Ігор Колихаєв (Партія Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!”). Його підтримали 34 125 виборців (63,59%).

У Краматорську Донецької області мером став директор з маркетингу та збуту ПАТ Енергомашспецсталь, самовисуванець Олександр Гончаренко, за якого віддали голоси 18 686 осіб (57,85%).

Очільником Кам’янця-Подільського Хмельницької області стане голова місцевої організації ВО Свобода Михайло Посітко. Цього кандидата підтримали 15 404 виборців (58,33%).

У місті Українка Київської області мером став кандидат від партії Європейська солідарність Олександр Туренко. За нього проголосували 2852 виборці (51,5%).

Луцьк, Суми, Одеса ще не передали результати голосування у ЦВК.