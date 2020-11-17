Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.
Міським головою Херсона обраний народний депутат Ігор Колихаєв (Партія Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!”). Його підтримали 34 125 виборців (63,59%).
У Краматорську Донецької області мером став директор з маркетингу та збуту ПАТ Енергомашспецсталь, самовисуванець Олександр Гончаренко, за якого віддали голоси 18 686 осіб (57,85%).
Очільником Кам’янця-Подільського Хмельницької області стане голова місцевої організації ВО Свобода Михайло Посітко. Цього кандидата підтримали 15 404 виборців (58,33%).
У місті Українка Київської області мером став кандидат від партії Європейська солідарність Олександр Туренко. За нього проголосували 2852 виборці (51,5%).
Луцьк, Суми, Одеса ще не передали результати голосування у ЦВК.
- Територіальна виборча комісія Одеси заявила, що чинний мер Одеси Геннадій Труханов переміг у другому турі виборів міського голови. Він набрав 54,28 % голосів. Загалом у голосуванні взяли участь 173 010 жителів Одеси. 6115 бюлетенів були зіпсовані та визнані недійсними.