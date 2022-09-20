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ЦВК так званої «ДНР» затвердила порядок проведення референдуму щодо приєднання до РФ

Центральна виборча комісія так званої "Донецької народної республіки" ухвалила порядок проведення псевдореферендуму, відтак голосування відбудеться не лише на території "ДНР", але й за її межами.

Вівторок, 20 вересня 2022, 21:22
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Про це повідомляє російське пропагандистське видання “ТАСС“.

У повідомленні зазначається, що Центральна виборча комісія так званої “Донецької народної республіки” затвердила порядок проведення “референдуму” щодо приєднання так званої “ДНР” до Російської Федерації. Рішення щодо затвердження порядку організації референдуму члени ЦВК республіки прийняли одноголосно.

За словами голови ЦВК Володимира Висоцького, голосування на “референдумі” проходитиме не лише на території так званої “ДНР”, але й за її межами, для цього створять окрему комісію. Також він зазначив, що голосування на псевдореферендумі триватиме протягом 5 днів.

За даними пропагандистського видання “ТАСС“, територіальні комісії у складі ЦВК так званої “ДНР” були сформовані як на території республіки, так і за її кордоном.

У ЦВК зауважили, що для того, аби проголосувати необхідно мати документи, що засвідчують особу, натомість військовослужбовцям потрібно буде пред’явити військовий квиток.

Нагадаємо, що 20 вересня, “депутати” невизнаної “ЛНР” одностайно проголосували за “закон” про проведення “референдуму” щодо приєднання Луганської області до складу Російської Федерації. Вже менш ніж через годину у ЗМІ повідомили, що “закон” про “референдум” підписав і так званий “голова” невизнаної республіки Леонід Пасічник.

Згодом “перший заступник спікера парламенту ЛНР” повідомив, що “рефередум” у псевдореспубліці проведуть у період з 23 по 27 вересня. Про терміновий “референдум” також  заявили у “громадській раді” тимчасово окупованої Херсонщини.

Теги: "референдуми" на окупованих територіях, повномасштабна війна, псевдореферендуми, російські загарбники, російські окупанти, російсько-українська війна - наслідки, ЦВК РФ, ДНР

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