Центральна виборча комісія (ЦВК) не задовольнила ініціативи щодо проведення всеукраїнського референдуму в Україні. На обговорення пропонувалося винести п’ять питань.

Про це поінформували в пресслужбі ЦВК.

Йдеться про всеукраїнський референдум “за народною ініціативою”.

Теоретична можливість проведення такого референдуму з’явилася після ухвалення Верховною Радою України на початку цього року закону про народовладдя через всеукраїнський референдум. Цей документ ініціював президент Володимир Зеленський.

У травні до ЦВК подали документи 5 ініціативних груп щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Вказані 5 ініціативних груп були утворені на зборах громадян в Дніпропетровські області: смт. Петриківка Дніпровського району, смт. Васильківка Синельниківського району, смт. Кринички Кам’янського району, місті Нікополь Нікопольського району та селі Шестірня Криворізького району.

Ініціативні групи хотіли провести збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум наступних п’яти питань:

“Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?”

“Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?”

“Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?”

“Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?”

“Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?”

До слова, винесення саме таких 5 питань на референдум раніше анонсувала лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко.

Зрештою ЦВК не задовольнила ініціативи щодо проведення такого всеукраїнського референдуму.

У Центральній виборчій комісії аргументували це тим, що ініціативні групи не вклалися в терміни збору необхідних підписів.

“Ініціативні групи мали 90 днів (до 12 серпня 18:00), аби зібрати 3 млн підписів українців на підтримку ініціативи проведення референдуму і передати підписні листи та протокол про підсумки збору підписів Комісії. ЦВК не отримала ці документи і припинила ініціативи. Також припиняються повноваження офіційних спостерігачів на референдум”, – наголосили в пресслужбі.

Що прописано в законі про народовладдя через референдум?

Згідно з ухваленим президентським законом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути такі 4 питання:

1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України (про загальні принципи; вибори і сам референдум; а також про внесення змін до Основного закону);

2) вирішення питання загальнодержавного значення;

3) зміна території України;

4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання, на яке потрібно буде дати відповідь: “так” або “ні”.

Рішення, прийняте на такому референдумі, можна буде змінити тільки шляхом нового всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його прийняття.

Всеукраїнський референдум про затвердження змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” Основного закону має призначати президент.

Глава держави також повинен проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Для цього необхідно 3 мільйони підписів громадян з двох третин адміністративно-територіальних одиниць України (щонайменше по 100 тис. підписів у кожній такій одиниці).

Референдум щодо зміни території України призначатиметься Верховною Радою відповідно до Конституції України.

Варто зазначити, що ще на стадії обговорення цього документа низку його положень ритикували нардепи від опозиційних політсил (зокрема “Європейської Солідарності”, “Батьківщини”, “Голосу”). Вони заявляли, що законопроєкт не надає українцям реального народовладдя через складність процедури.

Зокрема, ЦВК та президент можуть вирішувати, чи варто виносити конкретне питання на референдум.