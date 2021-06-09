Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Вірастюк був зареєстрований нардепом відповідно до його заяви, поданої 7 червня.

Відповідне рішення члени ЦВК сьогодні ухвалили одностайно.

“Зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87, Вірастюка Василя Ярославовича, 1974 року народження, проживає в місті Києві, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія “Слуга народу”, – йдеться у постанові ЦВК.

Як відомо, Вірастюк балотувався на довиборах у Верховну Раду на окрузі № 87 (Івано-Франківська область).

5 червня Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення щодо чинності протоколу ЦВК від 19 травня, яким Вірастюка визнано обраним нардепом.

Відтак, Василю Вірастюку залишилося лише скласти присягу нардепа на засіданні Верховної Ради, щоб розпочати виконання повноважень. Це може відбутися вже наступного тижня, який є пленарним.

(На відео – з 1:07)

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Перемагав кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).

Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.

Івано-Франківська обласна рада та партія “Європейська Солідарність” вимагали визнати результати цих виборів недійсними і провести повторні.