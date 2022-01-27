Україна стала першої країною у світі, де цифровий паспорт прирівняли до паперового чи пластикового. Як зазначають розробники, паспорт у застосунку "Дія" неможливо забути вдома, загубити або ж намочити під дощем.

Про це йдеться на сторінці “Дії” у Facebook.

За словами розробників, користування цифровим паспортом у застосунку “Дія” повинно значно полегшити життя українців. До прикладу, паспорт у смартфоні можна використати:

отримуючи посилку на пошті

купуючи квиток на потяг та сісти у потяг, продемонструвавши е-паспорт

підтверджуючи свій вік у магазинах

повертаючи товар у деяких магазинах

отримуючи банківські послуги

поділившись цифровими копіями документів у ЦНАПах, банках або готелях

та ще безліч інших варіантів.

Тим, хто має паспорт у “Дії”, більше не потрібно робити ксерокопію документа, адже користувачі зможуть надавати копію паспорта двома кліками у застосунку.

Потрібно лише натиснути на свій паспорт і дати зчитати QR або штрихкод співробітнику установи. Після цього власнику паспорта надійде сповіщення про підтвердження передачі даних.

Зазначається, що цифровий паспорт набагато безпечніший за паперовий, адже шахраї часто використовують копії саме паперового паспорта, щоб провести різноманітні махінації.