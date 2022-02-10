На острові Мадагаскар, через циклон Бацірай загинула 101 людина, але ця цифра не остаточна, і кількість жертв зросте. Інформація про загиблих продовжує надходити з регіонів країни, які найбільше постраждали від стихії.

Про це повідомляє місцеве видання Madagascar Tribune.

Багато людей залишаються зниклими безвісти. Основною причиною смертей є зсуви, які обвалили будинки, тому більшість жертв поховані під власними будинками.

Бацірай став другим руйнівним штормом на Мадагаскарі за два тижні. Напередодні циклон Ана забрав життя 55 осіб.

Циклон викликав великі повені й зробив непрохідними 12 доріг і 14 мостів, відрізавши деякі райони.

Низка неурядових організацій та агентств ООН розпочали розгортати ресурси, аби допомогти жертвам циклону. Франція направила 60 співробітників служби екстреної допомоги, щоб створити обладнання для очищення питної води та запустити дрони для оцінки збитків у важкодоступних районах. Також в країну прибули німецькі фахівці.

Циклон дістався Мадагаскару в ніч проти 6 лютого. Великі міста не постраждали, удар стихії припав в основному на схід та південь країни з переважно сільським населенням.

Циклон уже залишив територію острівної держави і рухається на південь до Антарктиди.