⚠️У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях очікуються сильні снігопади.

⚠️В Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

⚠️У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму – значні дощі.

⚠️У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

⚠️Через посилення негоди рух на дорозі Одеса-Рені перекрили для всіх видів транспорту і ввели обмеження руху для фур на автодорозі та Одеса – Южне та Київ – Одеса.

☎️При надзвичайній ситуації на дорозі звертайтеся на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.