Джерело: Ілона Чорнобай в Instagram.
Нагадаємо, що 21 травня, під час прем’єри стрічки режисера Джаста Філіппота “Кислота” на Каннському кінофестивалі Ілона Чорнобай, одягнена в сукню кольорів українського прапора, облила себе штучною кров’ю на знак протесту проти війни, розв’язаної Росією.
“На червоній доріжці 76-го Каннського кінофестивалю, я вийшла в сукні кольорів нашого прапору і вилила на себе червону фарбу. Я використала свій шанс і цим вчинком нагадала, що відбувається в Україні. Люди не повинні забувати про нас”, – йдеться в дописі.
За словами Чорнобай, така антивоєнна акція була спрямована на підтримку окупованих територій і українців, які там живуть. “Всіх людей України”, – додала вона.
Блогерка розкритикувала те, що по червоній доріжці кінофестивалю ходять російські блогери та продюсери, яким дозволили представляти свої фільми.
Також Чорнобай наголосила, що тепер їй заборонений вхід на фестиваль і багато інших заходів, проте вона не шкодує. “Пишаюсь собою, що я змогла. Хоч було і дуже дуже страшно”, – резюмувала вона.
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