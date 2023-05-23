Українська фітнес-блогерка Ілона Чорнобай розповіла, що метою її "кривавого перформансу" на Каннському кінофестивалі було нагадування про те, що війна у її рідній країні все ще триває, і світ не повинен бути байдужим до цього.

Джерело: Ілона Чорнобай в Instagram.

Нагадаємо, що 21 травня, під час прем’єри стрічки режисера Джаста Філіппота “Кислота” на Каннському кінофестивалі Ілона Чорнобай, одягнена в сукню кольорів українського прапора, облила себе штучною кров’ю на знак протесту проти війни, розв’язаної Росією.

“На червоній доріжці 76-го Каннського кінофестивалю я вийшла в сукні кольорів нашого прапора і вилила на себе червону фарбу. Я використала свій шанс і цим вчинком нагадала, що відбувається в Україні. Люди не повинні забувати про нас”, – йдеться в дописі.

За словами Чорнобай, така антивоєнна акція була спрямована на підтримку окупованих територій і українців, які там живуть. “Усіх людей України”, – додала вона.

Блогерка розкритикувала те, що по червоній доріжці кінофестивалю ходять російські блогери та продюсери, яким дозволили представляти свої фільми.

Також Чорнобай наголосила, що тепер їй заборонено вхід на фестиваль і багато інших заходів, проте вона не шкодує. “Пишаюсь собою, що я змогла. Хоч було і дуже дуже страшно”, – резюмувала вона.