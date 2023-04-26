Посол США в Угорщині Девід Прессман назвав заклики до України відносно припинення вогню в умовах окупації майже 20% території держави "цинічними". Він закликав зосередитися "на фактах на місцях" та рішуче підтримати українців у війні проти росіян.

Про це мовилося під час панельної дискусії з угорсько-українських відносин, передає пресслужба посольства.

Прессман зазначив, що по сусідству з Угорщиною, в Україні, українці захищають себе та свою країну від безглуздої агресивної війни. Додавши, що внаслідок жорстоких нападів Росії гинуть невинні чоловіки, жінки та діти, і народ України живе цією реальністю щодня.

Дипломат наголосив, що Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, пояснивши, що “кожна з наших націй може просувати справу миру, об’єднавшись проти сторони війни та наполягаючи на тому, щоб Володимир Путін припинив нападати на цивільних і відвів свої війська від свого демократичного сусіда”.

За словами Прессмана, всі повинні бути стурбовані цинічними політичними спробами використати термін “мир” як зброю, припускаючи, що ті, хто стоїть поруч із жертвами нападу, стоїть поруч із тими, чиї будинки зазнають вторгнення, стоїть із дітьми, яких примусово переселяють, стоїть поруч із цивільними, які піддаються бомбардуванням.

Це цинічно закликати до припинення вогню, коли майже 20 відсотків не вашої країни окупована армією іноземних загарбників. І не заслуговує на довіру припущення, що якби тільки було припинення вогню, Путін добросовісно сів би за стіл переговорів і погодився вивести свої війська, а не просто переозброївся та відновив атаку. Сполучені Штати хочуть миру, справедливого та тривалого. І саме тому ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною”.

Також він зауважив, що Сполучені Штати занепокоєні використанням угорськими офіційними особами НАТО для розв’язання “двосторонніх проблем” між Угорщиною та Україною. Зокрема, відносно комісії Україна-НАТО, закликавши зосередитися на розв’язанні “серйозних проблем” і рішуче “підтримати українців, коли вони відбиваються від вторгнення росіян”.