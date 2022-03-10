Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Порошенка, Лейла Ібрагімова – символ опору у місті Мелітополь. Син депутатки наразі воює з російськими загарбниками у складу Збройних сил України.
“І саме ця мужня жінка була серед тих, хто день за днем збирали людей та виходили на проукраїнські мітинги в місті. Вони показали російському окупанту, що Мелітополь — український”, – наголосив п’ятий Президент України.
Наразі, додав політик, Лейла Ібрагімова вже вдома, проте зв’язку з нею досі немає.
Як зазначив лідер “Європейської Солідарності”, російські окупанти почали відпрацьовувати на Запоріжжі кримський сценарій – переслідувати лідерів спротиву.
“Але ми не дамо цьому повторитися! Кожен проукраїнський активіст під захистом Української держави та Збройних сил України”, – резюмував Порошенко.
- Нагадаємо, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко заявив, що Україна має продемонструвати світові єдність на тлі воєнної загрози з боку спільного ворога – РФ.
- Також п’ятий президент України та лідер політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко зауважив, що перемовини між президентами України та РФ повинні проводитись з залученням провідних лідерів світу.