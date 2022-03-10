Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Порошенка, Лейла Ібрагімова – символ опору у місті Мелітополь. Син депутатки наразі воює з російськими загарбниками у складу Збройних сил України.

“І саме ця мужня жінка була серед тих, хто день за днем збирали людей та виходили на проукраїнські мітинги в місті. Вони показали російському окупанту, що Мелітополь — український”, – наголосив п’ятий Президент України.

Наразі, додав політик, Лейла Ібрагімова вже вдома, проте зв’язку з нею досі немає.

Як зазначив лідер “Європейської Солідарності”, російські окупанти почали відпрацьовувати на Запоріжжі кримський сценарій – переслідувати лідерів спротиву.

“Але ми не дамо цьому повторитися! Кожен проукраїнський активіст під захистом Української держави та Збройних сил України”, – резюмував Порошенко.