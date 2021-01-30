Звісно ж, апельсини та мандарини – головні фрукти зими. Без їх запаху і Новий рік не той, і глінтвейн – не такий. Для багатьох перша асоціація з апельсином – це те, що він джерело вітаміну С. До речі, також в ньому є клітковина і антиоксиданти, солі фосфору, кальцію, калію, тіамін та ефірні масла.
А ще цитрусові зроблять яскравим смак будь-якої страви – від м’яса до десерту. Надихайтеся підбіркою рецептів на #Буквах.
Червоний рис з куркою і апельсином
Інгредієнти
4 червоних цибулини
3 зубчики часнику без шкірки
1 столова ложка оливкової олії
4 червоних апельсини
1 чайна ложка кориці
1 чайна ложка кмину
2 курячі грудки
200 г червоного рису
100 г кіноа
1 столова ложка оливкової олії
30 г фісташок, крупно нарізаних
3 столові ложки свіжої м’яти, нарізаної
3 ст. л. петрушки нарізаної
Червону цибулю наріжте часточками. Розігрійте духовку до 200 ° C. Викладіть червону цибулю на деко для запікання і додайте часник. Полийте оливковим маслом і приправте чорним перцем. Добре перемішайте, щоб цибуля була покрита, а потім запікайте в духовці 25-30 хвилин, поки цибуля не стане м’якою. Вийміть з духовки. Видавіть часник з шкірки і перемішайте з цибулею. Дайте охолонути.
Тим часом змішайте сік 1 апельсина з корицею і кмином. Наріжте грудки невеликими шматочками. Викладіть курку в блюдо і залийте апельсиновим маринадом. Накрийте кришкою і лишіть маринуватися в холодильнику на годину.
Приготуйте червоний рис і кіноа відповідно до інструкцій на упаковці. Відцідіть і дайте охолонути.
2 апельсина наріжте шматочками. Нагрійте сковороду на сильному вогні і обсмажте шматочки апельсина до тих пір, поки на кожній стороні не з’являться смужки вугілля. Зніміть з вогню і відкладіть. На тій же сковороді обсмажте курячі шматочки приблизно 10 хвилин, періодично перевертаючи. Дайте охолонути.
Змішайте масло і сік останнього червоного апельсина і приправте чорним перцем. Змішайте рис і кіноа у великій мисці і полийте заправкою. Додайте цибулю, курку, апельсини, фісташки і зелень і добре перемішайте. Подавайте на стіл.
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Глазурована морква з апельсином і чебрецем
Інгредієнти
1,5 кг моркви, очищеної та нарізаної по діагоналі
цедра і сік 1 великого апельсина
25 г цукрової пудри
50 г вершкового масла
6 гілочок лимонного чебрецю
Викладіть моркву у велику каструлю з киплячою підсоленою водою і варіть майже до готовності.
Змішайте в мисці цедру апельсина і сік, цукор і масло з деякими приправами.
Злийте воду з моркви і поверніть її в каструлю. Додайте апельсинове масло до моркви разом з лимонним чебрецем. Перемішайте, на слабкому вогні, поки морква не стане глазурованою і не прогріється.
Стейк з тунця з апельсиновою і імбирною локшиною
Інгредієнти
2 столові ложки оливкової олії
360 г стейка тунця
300 г морожених овочів для смаження
385 г готової яєчної локшини
2 ч.л. дрібно натертого імбиру
1 зубчик часнику, подрібнений
1 апельсин, цедра і сік
2 столові ложки абрикосового джему
1 столова ложка нарізаної кінзи
Нагрійте половину масла на великій сковороді з антипригарним покриттям і обсмажте шматочки тунця по 2 хвилини з кожного боку. Відкладіть тунець, накрийте кришкою і залиште в теплі.
Очистіть сковороду. Нагрійте масло, що залишилося, потім додайте овочі і смажте, помішуючи, 2 хвилини. Додайте локшину і обсмажуйте ще 2 хвилини, перемішуючи. Зменшіть вогонь і додайте імбир, часник, цедру апельсина і сік, джем і 50 мл води.
Смажте, помішуючи, ще 2 хвилини.
Розсипте локшину на тарілки і покладіть шматочки тунця зверху. Перед подачею посипте кіноа.
Салат з буряка, апельсина і моцарели
Інгредієнти
100 гр стручкової квасолі
1 апельсин
1 середній буряк
пучок руколи
2 гілочки свіжого чебрецю
1 ст.л. винного оцту
1 ст.л. оливкового масла
1 ст. л. меду
10 гр фундука або інших горіхів
80 гр моцарели
Буряк попередньо відваріть, очистіть і натріть на крупній тертці (або наріжте).
Заморожену стручкову квасолю киньте в киплячу воду і проваріть кілька хвилин. Злийте воду і дайте охолонути.
Очистіть апельсин від шкірки, наріжте на часточки. Викладіть в тарілку.
У салатниці змішайте квасолю, рукколу і апельсин. Зверху викладіть буряк і моцарелу, нарізану невеликими шматочками.
Змішайте листя чебрецю, оцет, масло, мед і решту апельсинового соку. Полийте цим соусом салат.
Горіхи дрібно наріжте і посипте зверху салат.
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Ніжний стейк з яловичини з корицею і апельсином
Інгредієнти
2 столові ложки оливкової олії
1 столова ложка борошна
1 чайна ложка меленої кориці
450 г стейка з яловичини
1 червона цибулина, нарізана кубиками
1 гілочка розмарину
400 г банку помідорів чері
400 мл води
Цедра і сік 1 апельсина
Жменя нарізаної свіжої петрушки (за бажанням)
Хліб з хрусткою скоринкою і зелений салат для подачі
Духовку попередньо розігрійте до 150 ° C.
Наріжте яловичину великими шматками.
Насипте борошно і корицю в миску і перемішайте. Додайте яловичину і перемішайте, щоб покрити м’ясо.
Нагрійте половину масла на сковороді з товстим дном, додайте яловичину і обсмажте з двох сторін до золотистого кольору. Викладіть яловичину в форму для запікання з важким дном.
Додайте в сковороду масло, що залишилося, додайте цибулю і акуратно обсмажте разом зі стеблом розмарину 5 хвилин до м’якості.
Додайте консервовані помідори, залийте водою і додайте в каструлю апельсиновий сік і цедру. Розмішайте як слід. Додайте яловичину, накрийте фольгою, зверху накрийте кришкою і поставте в духовку на 2 години. Вам потрібно буде перевірити його кілька разів під час приготування, перемішати і за необхідності додати ще трохи води. Кінцевим результатом має бути яловичина в соусі (не така волога, як тушковане м’ясо).
Викладіть на тарілки. Зверху посипте нарізаною петрушкою. Додайте хліб і зелений салат.
Апельсиновий мармелад
Вам знадобиться
каструля для консервування
мусліновий мішечок
4-6 стерилізованих банок
Для мармеладу:
1,5 кг апельсинів
2,5 літри води
1,5 кг цукрового піску
500 г світло-коричневого цукру
1 лимон
Розріжте апельсини навпіл і вичавіть сік, потім вишкребіть серцевину і кісточки в мішечок з мусліну і зв’яжіть.
Наріжте шкірку апельсина тонкими скибочками і покладіть в каструлю для консервування з соком і водою. Мусліновий мішечок також занурте в рідину і прив’яжіть до ручки каструлі.
На повільному вогні без кришки варіть 2-2 ½ години, поки цедра апельсина не стане м’якою.
Вийміть мусліновий пакет і видавіть в каструлю якомога більше соку. Викиньте пакет.
Додайте в каструлю цукровий пісок, коричневий цукор і сік лимона. Перемішайте, щоб цукор розчинився, потім кип’ятіть 15 хвилин. Щоб перевірити, чи застигне він, охолодіть чайну ложку мармеладу на блюдці протягом декількох хвилин – він повинен зморщитися при натисканні. За потреби варіть довше.
Дайте охолонути протягом 10 хвилин; розлийте у гарячі стерилізовані банки і закрийте бляшаними кришками.
Апельсиновий торт Мадейра перевернутий
Для торта
225 г масла кімнатної температури
425 г цукрової пудри
4 яйця
175 г борошна
50 г меленого мигдалю
Цедра і сік ½ апельсина без кісточок
Кілька крапель екстракту ванілі
2 великих апельсина без кісточок
Для сиропу
75 г цукрової пудри
1 столова ложка рідкого меду
Сік ½ апельсина без кісточок
4 свіжі живі гілочки розмарину
Наріжте апельсини так, щоб кожен був завтовшки приблизно 1/2 см. Насипте 200 г цукрової пудри в каструлю і додайте 150 мл води. Доведіть до кипіння, потім обережно варіть часточки апельсина протягом 10 хвилин. Вийміть фрукти з цукрового сиропу і дайте охолонути.
Нагрійте духовку до 180.
Збийте вершкове масло і цукор, поки вони не стануть легкими і пухнастими, потім поступово додайте яйця по одному. Додайте цедру апельсина, сік і ванільний екстракт, потім додайте борошно і мигдаль. Тісто повинно мати густу консистенцію, яка стікає по дерев’яній ложці – за потреби додайте трохи молока, щоб воно розпушилося.
Змастіть маслом круглу форму для торта діаметром 23 см, потім розкладіть часточки апельсина по дну форми. Викладіть тісто, вирівняйте його тильною стороною ложки і випікайте 35-40 хвилин, або поки шпажка, вставлена в центр торта, не вийде чистою.
Поки пиріг готується, нагрійте цукор, мед, апельсиновий сік і розмарин в маленькій каструлі, поки цукор не розтане і рідина не почне булькати. Відставте сироп, щоб він настоявся 10 хвилин.
Викладіть торт на тарілку або дошку, поки він ще теплий, зверху полийте сиропом.
Рецепти з Sainsbury’s magazine