Що приготувати з апельсинів, крім фрешу і фруктового салату? Насправді, вони стануть окрасою будь-якої страви - з м'ясом, рибою, овочами і, звісно, десерту.

Звісно ж, апельсини та мандарини – головні фрукти зими. Без їх запаху і Новий рік не той, і глінтвейн – не такий. Для багатьох перша асоціація з апельсином – це те, що він джерело вітаміну С. До речі, також в ньому є клітковина і антиоксиданти, солі фосфору, кальцію, калію, тіамін та ефірні масла.

А ще цитрусові зроблять яскравим смак будь-якої страви – від м’яса до десерту. Надихайтеся підбіркою рецептів на #Буквах.

Червоний рис з куркою і апельсином





Інгредієнти

4 червоних цибулини

3 зубчики часнику без шкірки

1 столова ложка оливкової олії

4 червоних апельсини

1 чайна ложка кориці

1 чайна ложка кмину

2 курячі грудки

200 г червоного рису

100 г кіноа

1 столова ложка оливкової олії

30 г фісташок, крупно нарізаних

3 столові ложки свіжої м’яти, нарізаної

3 ст. л. петрушки нарізаної

Червону цибулю наріжте часточками. Розігрійте духовку до 200 ° C. Викладіть червону цибулю на деко для запікання і додайте часник. Полийте оливковим маслом і приправте чорним перцем. Добре перемішайте, щоб цибуля була покрита, а потім запікайте в духовці 25-30 хвилин, поки цибуля не стане м’якою. Вийміть з духовки. Видавіть часник з шкірки і перемішайте з цибулею. Дайте охолонути.

Тим часом змішайте сік 1 апельсина з корицею і кмином. Наріжте грудки невеликими шматочками. Викладіть курку в блюдо і залийте апельсиновим маринадом. Накрийте кришкою і лишіть маринуватися в холодильнику на годину.

Приготуйте червоний рис і кіноа відповідно до інструкцій на упаковці. Відцідіть і дайте охолонути.

2 апельсина наріжте шматочками. Нагрійте сковороду на сильному вогні і обсмажте шматочки апельсина до тих пір, поки на кожній стороні не з’являться смужки вугілля. Зніміть з вогню і відкладіть. На тій же сковороді обсмажте курячі шматочки приблизно 10 хвилин, періодично перевертаючи. Дайте охолонути.

Змішайте масло і сік останнього червоного апельсина і приправте чорним перцем. Змішайте рис і кіноа у великій мисці і полийте заправкою. Додайте цибулю, курку, апельсини, фісташки і зелень і добре перемішайте. Подавайте на стіл.

Глазурована морква з апельсином і чебрецем

Інгредієнти

1,5 кг моркви, очищеної та нарізаної по діагоналі

цедра і сік 1 великого апельсина

25 г цукрової пудри

50 г вершкового масла

6 гілочок лимонного чебрецю

Викладіть моркву у велику каструлю з киплячою підсоленою водою і варіть майже до готовності.

Змішайте в мисці цедру апельсина і сік, цукор і масло з деякими приправами.

Злийте воду з моркви і поверніть її в каструлю. Додайте апельсинове масло до моркви разом з лимонним чебрецем. Перемішайте, на слабкому вогні, поки морква не стане глазурованою і не прогріється.

Стейк з тунця з апельсиновою і імбирною локшиною

Інгредієнти

2 столові ложки оливкової олії

360 г стейка тунця

300 г морожених овочів для смаження

385 г готової яєчної локшини

2 ч.л. дрібно натертого імбиру

1 зубчик часнику, подрібнений

1 апельсин, цедра і сік

2 столові ложки абрикосового джему

1 столова ложка нарізаної кінзи

Нагрійте половину масла на великій сковороді з антипригарним покриттям і обсмажте шматочки тунця по 2 хвилини з кожного боку. Відкладіть тунець, накрийте кришкою і залиште в теплі.

Очистіть сковороду. Нагрійте масло, що залишилося, потім додайте овочі і смажте, помішуючи, 2 хвилини. Додайте локшину і обсмажуйте ще 2 хвилини, перемішуючи. Зменшіть вогонь і додайте імбир, часник, цедру апельсина і сік, джем і 50 мл води.

Смажте, помішуючи, ще 2 хвилини.

Розсипте локшину на тарілки і покладіть шматочки тунця зверху. Перед подачею посипте кіноа.

Салат з буряка, апельсина і моцарели

Інгредієнти

100 гр стручкової квасолі

1 апельсин

1 середній буряк

пучок руколи

2 гілочки свіжого чебрецю

1 ст.л. винного оцту

1 ст.л. оливкового масла

1 ст. л. меду

10 гр фундука або інших горіхів

80 гр моцарели

Буряк попередньо відваріть, очистіть і натріть на крупній тертці (або наріжте).

Заморожену стручкову квасолю киньте в киплячу воду і проваріть кілька хвилин. Злийте воду і дайте охолонути.

Очистіть апельсин від шкірки, наріжте на часточки. Викладіть в тарілку.

У салатниці змішайте квасолю, рукколу і апельсин. Зверху викладіть буряк і моцарелу, нарізану невеликими шматочками.

Змішайте листя чебрецю, оцет, масло, мед і решту апельсинового соку. Полийте цим соусом салат.

Горіхи дрібно наріжте і посипте зверху салат.

Ніжний стейк з яловичини з корицею і апельсином

Інгредієнти

2 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка борошна

1 чайна ложка меленої кориці

450 г стейка з яловичини

1 червона цибулина, нарізана кубиками

1 гілочка розмарину

400 г банку помідорів чері

400 мл води

Цедра і сік 1 апельсина

Жменя нарізаної свіжої петрушки (за бажанням)

Хліб з хрусткою скоринкою і зелений салат для подачі

Духовку попередньо розігрійте до 150 ° C.

Наріжте яловичину великими шматками.

Насипте борошно і корицю в миску і перемішайте. Додайте яловичину і перемішайте, щоб покрити м’ясо.

Нагрійте половину масла на сковороді з товстим дном, додайте яловичину і обсмажте з двох сторін до золотистого кольору. Викладіть яловичину в форму для запікання з важким дном.

Додайте в сковороду масло, що залишилося, додайте цибулю і акуратно обсмажте разом зі стеблом розмарину 5 хвилин до м’якості.

Додайте консервовані помідори, залийте водою і додайте в каструлю апельсиновий сік і цедру. Розмішайте як слід. Додайте яловичину, накрийте фольгою, зверху накрийте кришкою і поставте в духовку на 2 години. Вам потрібно буде перевірити його кілька разів під час приготування, перемішати і за необхідності додати ще трохи води. Кінцевим результатом має бути яловичина в соусі (не така волога, як тушковане м’ясо).

Викладіть на тарілки. Зверху посипте нарізаною петрушкою. Додайте хліб і зелений салат.

Апельсиновий мармелад

Вам знадобиться

каструля для консервування

мусліновий мішечок

4-6 стерилізованих банок

Для мармеладу:

1,5 кг апельсинів

2,5 літри води

1,5 кг цукрового піску

500 г світло-коричневого цукру

1 лимон

Розріжте апельсини навпіл і вичавіть сік, потім вишкребіть серцевину і кісточки в мішечок з мусліну і зв’яжіть.

Наріжте шкірку апельсина тонкими скибочками і покладіть в каструлю для консервування з соком і водою. Мусліновий мішечок також занурте в рідину і прив’яжіть до ручки каструлі.

На повільному вогні без кришки варіть 2-2 ½ години, поки цедра апельсина не стане м’якою.

Вийміть мусліновий пакет і видавіть в каструлю якомога більше соку. Викиньте пакет.

Додайте в каструлю цукровий пісок, коричневий цукор і сік лимона. Перемішайте, щоб цукор розчинився, потім кип’ятіть 15 хвилин. Щоб перевірити, чи застигне він, охолодіть чайну ложку мармеладу на блюдці протягом декількох хвилин – він повинен зморщитися при натисканні. За потреби варіть довше.

Дайте охолонути протягом 10 хвилин; розлийте у гарячі стерилізовані банки і закрийте бляшаними кришками.

Апельсиновий торт Мадейра перевернутий

Для торта

225 г масла кімнатної температури

425 г цукрової пудри

4 яйця

175 г борошна

50 г меленого мигдалю

Цедра і сік ½ апельсина без кісточок

Кілька крапель екстракту ванілі

2 великих апельсина без кісточок

Для сиропу

75 г цукрової пудри

1 столова ложка рідкого меду

Сік ½ апельсина без кісточок

4 свіжі живі гілочки розмарину

Наріжте апельсини так, щоб кожен був завтовшки приблизно 1/2 см. Насипте 200 г цукрової пудри в каструлю і додайте 150 мл води. Доведіть до кипіння, потім обережно варіть часточки апельсина протягом 10 хвилин. Вийміть фрукти з цукрового сиропу і дайте охолонути.

Нагрійте духовку до 180.

Збийте вершкове масло і цукор, поки вони не стануть легкими і пухнастими, потім поступово додайте яйця по одному. Додайте цедру апельсина, сік і ванільний екстракт, потім додайте борошно і мигдаль. Тісто повинно мати густу консистенцію, яка стікає по дерев’яній ложці – за потреби додайте трохи молока, щоб воно розпушилося.

Змастіть маслом круглу форму для торта діаметром 23 см, потім розкладіть часточки апельсина по дну форми. Викладіть тісто, вирівняйте його тильною стороною ложки і випікайте 35-40 хвилин, або поки шпажка, вставлена ​​в центр торта, не вийде чистою.

Поки пиріг готується, нагрійте цукор, мед, апельсиновий сік і розмарин в маленькій каструлі, поки цукор не розтане і рідина не почне булькати. Відставте сироп, щоб він настоявся 10 хвилин.

Викладіть торт на тарілку або дошку, поки він ще теплий, зверху полийте сиропом.

Рецепти з Sainsbury’s magazine