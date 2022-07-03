3 липня міський голова Чернігова Владислав Атрошенко відповів на заяву заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка щодо заборони на виїзд за кордон, зокрема – до Швейцарії, де він мав відвідати міжнародну конференцію з відновлення українських міст. Він звинуватив посадовця у зловживанні власним службовим становищем.

Про це Атрошенко повідомив у Facebook.

Мер Чернігова був вражений заявою одного з заступників голови Офісу президента, оскільки суспільство отримало особисте підтвердження порушення закону.

За його словами, посадовець розписався у перешкоджанні виконувати службові обов’язки голові прифронтового обласного центру та зловживанні власним службовим становищем, фактично зізнався у порушенні закону.

“Неважливо, ця звичка порушувати закон з’явилася під час війни, бо він сприймає закон “про правовий статус воєнного стану” як вседозволеність бо “війна все спише”, чи це його природня зверхність, чи він вважає що право на таку його зверхність дає йому займана посада. Якою б не була причина — чернігівці здивовані та вкрай обурені таким безглуздим та безвідповідальним вчинкам цього чиновника Офісу Президента”, – написав Атрошенко.

Він також наголосив, що дивно чути від призначеного посадовця натяки з погрозами обраному людьми міському голові, адже ці погрози на адресу не просто міського голови, але усьому Чернігову — місту, яке 38 днів стримувало ворога в напрямку Києва, чиї захисники обороняють сьогодні кордони ціною власного життя.

Мер міста зауважив, що займатися розв’язанням проблем громади і є його прямою задачею, як і шукати ресурси для відновлення міста. Він наголосив, що це не є його забаганкою, оскільки змушений це робити в тій складній ситуації, в якій є сьогодні Чернігів внаслідок російської агресії.

Атрошенко поділився, що зараз просто катастрофічна ситуація з бюджетом міста. За скромними прогнозами він не буде виконаний на 1,2-1.3 млрд грн. Великі ризики щодо проходження опалювального сезону. Попри це, місто виділило 130 млн на ремонт житлового фонду, понад 87 млн на ремонт закладів освіти та 42 млн на приведення до ладу підвалів та укриттів та 100 млн на підвищення обороноздатності міста.

“І це не завдяки деяким посадовцям. А, на жаль, всупереч”, – зазначив він.

Після заяви посадовця, Атрошенку зателефонували європейські партнери України та були шоковані “дивною і безвідповідальною поведінкою окремих представників центральної влади”.

Він пояснив, що коли президент України закликає мерів шукати джерела відновлення міст, коли Швейцарія запрошує на зустріч щодо відновлення Чернігова, коли мер Чернігова включений до урядової делегації, натомість один “чиновник єдиним дзвінком все скасовує, це, дійсно, шокує цивілізований світ”.

“Європейці запитали, чи розуміють ці чиновники в Офісі, що вони дискредитують Президента проводячи у такий спосіб регіональну політику та своїми діями шкодять Україні?”, – резюмував мер Чернігова.

Довідка. 2 липня Владиславу Атрошенку не дозволили перетнути кордон з Польщею, про він повідомив у Facebook. Своєю чергою, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram-каналі прокоментував ситуацію щодо заборони на перетин державного кордону.

“Мери деяких міст обурюються що їх не випускають за кордон. По-перше, нагадую для тих, хто забув – в Україні йде війна! Особливо це стосується прикордонних регіонів та тих що ще зовсім нещодавно були окупованими. Небезпека не минула! Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви їх проблеми. Для тих для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас”, – наголосив він.

Раніше, 19 червня, Владислава Атрошенка не випустили до польського Жешува, де він мав взяти участь у підписанні договору про партнерство між містами. Тоді причиною Атрошенко назвав конфлікт з одним із працівників Офісу Президента.