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Цивільна дружина Козака потрапила до бази «Миротворця»

Цивільну дружину народного депутата від “Опозиційної платформи - За життя” (ОПЗЖ) Тараса Козака Наталію Лавренюк внесли до бази сайту “Миротворець”.

Субота, 6 лютого 2021, 20:15

Про це йдеться на сайті “Миротворець”.

За даними журналістів програми “Схеми”, уродженка Львова Наталія Лавренюк постійно супроводжує Козака у закордонних поїздках. Стосунки між ними тривають щонайменше з 2005 року. За цей час пара здійснила понад 100 спільних перельотів. Козак та Лавренюк відвідали Париж, Ніццу, Флоренцію, Рим, Лондон, Цюрих та низку елітних курортних островів. Зокрема, нардеп та його цивільна дружина разом літали до Росії.

Восени 2018 року Козак у компанії Лавренюк та бізнесмена Нісана Моісеєва прилетіли до Києва на борту літака, яким часто користується нардеп.

Лавренюк народила Козаку дитину. Цей факт підтвердив сам нардеп.

“Схеми” вияснили, що у березні 2015 року Наталія Лавренюк стала громадянкою Росії.

У березні минулого року Лавренюк придбала квартиру площею 657 квадратних метрів в одному з найдорожчих житлових комплексів Москви.

Також зазначається, що жінка володіє 25% акцій в компанії НЗНП Трейд.

Санкції проти телеканалів Козака: реакція

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів  у  дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення припинили трансляцію цих телеканалів.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрала  підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкцій привітало посольство Сполучених Штатів Америки.

Теги: Миротворець, Наталія Лавренюк, Тарас Козак

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