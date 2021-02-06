Цивільна дружина Козака потрапила до бази «Миротворця»

Цивільну дружину народного депутата від “Опозиційної платформи - За життя” (ОПЗЖ) Тараса Козака Наталію Лавренюк внесли до бази сайту “Миротворець”.

Про це йдеться на сайті “Миротворець”.

За даними журналістів програми “Схеми”, уродженка Львова Наталія Лавренюк постійно супроводжує Козака у закордонних поїздках. Стосунки між ними тривають щонайменше з 2005 року. За цей час пара здійснила понад 100 спільних перельотів. Козак та Лавренюк відвідали Париж, Ніццу, Флоренцію, Рим, Лондон, Цюрих та низку елітних курортних островів. Зокрема, нардеп та його цивільна дружина разом літали до Росії.

Восени 2018 року Козак у компанії Лавренюк та бізнесмена Нісана Моісеєва прилетіли до Києва на борту літака, яким часто користується нардеп.

Лавренюк народила Козаку дитину. Цей факт підтвердив сам нардеп.

“Схеми” вияснили, що у березні 2015 року Наталія Лавренюк стала громадянкою Росії.

У березні минулого року Лавренюк придбала квартиру площею 657 квадратних метрів в одному з найдорожчих житлових комплексів Москви.

Також зазначається, що жінка володіє 25% акцій в компанії НЗНП Трейд.