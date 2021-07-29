«Туалетна заява»: Стефанишина, Юрчишин, Устінова і Бобровська вийшли з партії «Голос»

Народні депутати від партії "Голос" Олександра Устінова, Ярослав Юрчишин і Соломія Бобровська вийшли з партії й анонсували вихід інших нардепів.

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Facebook.

“На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик і контрольована нею політична рада “Голосу” штучно створили умови, за яких 75% партійців і місцевих депутатів не будуть представлені на зʼїзді. Зʼїзд формувався виходячи не з кількості партійців і депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва”, — написала вона.

За словами Устінової, більшість народних депутатів не братимуть участі у зʼїзді “Голосу” та покидають партію.

“Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. Голосу більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини — Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері”, — додала Устінова.

Нардепка закликала осередки підтримати цю заяву та не брати участь у зʼїзді, мета якого — “зацементувати владу Рудик”.

Нардеп Ярослав Юрчишин подякував колегам, які висували його на посаду голови партії.

“У “Голосі” керівництво партії відійшло від цих принципів майже рік тому і з того часу ситуація лише ускладнюється. Тому я виходжу з партії та не буду легітимізувати своєю участю профанацію, на яку партія перетворилася”, — пояснив свій крок нардеп.

“Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. “Голосу” більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини – Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері. Саме тому для нас наразі найголовніше це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування в приватних інтересах керівництва партії. Закликаємо осередки підтримати цю заяву та не брати участь у профанації, єдиною метою якої є зацементувати контроль партії Голос за Кірою Рудик”. – зазначив Юрчишин.

Нардеп також опублікував свою заяву про вихід з партії.



Аналогічну заяву зробила й нардепка Соломія Бобровська.

Депутатка Верховної Ради від фракції “Голос” Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з партії на клаптику туалетного паперу.