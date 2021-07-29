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«Туалетна заява»: Стефанишина, Юрчишин, Устінова і Бобровська вийшли з партії «Голос»

Народні депутати від партії "Голос" Олександра Устінова, Ярослав Юрчишин і Соломія Бобровська вийшли з партії й анонсували вихід інших нардепів.

Четвер, 29 липня 2021, 10:42

Про це вони повідомили на своїх сторінках у Facebook.

“На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик і контрольована нею політична рада “Голосу” штучно створили умови, за яких 75% партійців і місцевих депутатів не будуть представлені на зʼїзді. Зʼїзд формувався виходячи не з кількості партійців і депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва”, — написала вона.

За словами Устінової, більшість народних депутатів не братимуть участі у зʼїзді “Голосу” та покидають партію.

“Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. Голосу більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини — Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері”, — додала Устінова.

Нардепка закликала осередки підтримати цю заяву та не брати участь у зʼїзді, мета якого — “зацементувати владу Рудик”.

Нардеп Ярослав Юрчишин подякував колегам, які висували його на посаду голови партії.

“У “Голосі” керівництво партії відійшло від цих принципів майже рік тому і з того часу ситуація лише ускладнюється. Тому я виходжу з партії та не буду легітимізувати своєю участю профанацію, на яку партія перетворилася”, — пояснив свій крок нардеп.

“Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. “Голосу” більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини – Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері. Саме тому для нас наразі найголовніше це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування в приватних інтересах керівництва партії. Закликаємо осередки підтримати цю заяву та не брати участь у профанації, єдиною метою якої є зацементувати контроль партії Голос за Кірою Рудик”. – зазначив Юрчишин.

Нардеп також опублікував свою заяву про вихід з партії.


Аналогічну заяву зробила й нардепка Соломія Бобровська.

Депутатка Верховної Ради від фракції “Голос” Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з партії на клаптику туалетного паперу.

“Більшість видатних угод укладаються на серветках, а така – хіба що на туалетному папері. Прошу виключити мене з членів політичної партії” Голос “, – написала депутат.

Згідно з повідомленням Стефанішиной, більшість депутатів не братимуть участі в з’їзді партії, який відбудеться в четвер, і залишають партію.

“Не дивлячись на повне ігнорування позиції більшості членів партії і організацій, що представляють їх з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід і виходимо з членів партії”, – написала вона.

Стефанишина підкреслила, що “Голосу” більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди і осередки.

“Тепер це партія імені однієї людини – Кіри Рудик, яка існує виключно на папері. На жаль – туалетному”, – підсумувала вона.

Розкол в “Голосі”

29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив тодішній голова партії “Голос”, співак Святослав Вакарчук. У березні 2020 року Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик. У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень. 

В березні 2021 року нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення Юрчишина.

Згодом в інтерв’ю #Буквам Юрчишин заявив, що в партії підозрюють тісну співпрацю керівництва з Офісом президента  і звинуватив голову партії Кіру Рудик в узурпації влади.

29 березня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва та статуту.

26 квітня член партії та кандидат в мери Києва від політсили Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником “Голосу”. Рудик розкритикувала його за цю заяву. Вона акцентувала, що це важка робота, а не “виступи в клубах”.

Теги: голос, Кіра Рудик, Юрчишин

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