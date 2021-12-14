Третину ліків проти туберкульозу та ВІЛ для ув’язнених у 2018-2021 рр. Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби отримував як благодійну допомогу, а не як державне фінансування.

Про це повідомили в експертній організації StateWatch.

За чотири роки Центр охорони здоров’я закупив препаратів для лікування туберкульозу та ВІЛ на 185,1 млн грн, з яких 129,1 млн грн сплатила держава. А 30% коштів (56 млн грн) ЦОЗ отримав у вигляді благодійної допомоги.

Найбільшу частку протитуберкульозних ліків держава не змогла забезпечити у 2020 році – тоді благодійна допомога становила 17 млн грн (76% загальної суми) з 23 млн грн. Антиретровірусна терапія ув’язнених (лікування ВІЛ), яка триває довічно і яку не можна переривати, також відбувається завдяки благодійності.

Наприклад, у 2018 році ЦОЗ отримав благодійну допомогу на 10 млн грн (62% загальної суми) з потрібних 16 млн грн.

У StateWatch наголошують, що закупівлі критично важливих ліків не можуть бути перервані або відкладатися на наступні бюджетні періоди.

У звіті 2020 року Рахункова палата наводила випадки неефективного лікування хворих на туберкульоз у лікарнях ЦОЗ. Так, у 2018-2019 роках близько 500 пацієнтів у туберкульозних лікарнях ЦОЗ ДКВС не отримали повноцінних схем лікування через перерви в постачанні препаратів та шприців.

Аудитори також зауважують на відсутність супроводу хворих після звільнення на волю, що негативно впливає на повноцінність лікування і процес одужання.