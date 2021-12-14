Про це повідомили в експертній організації StateWatch.
За чотири роки Центр охорони здоров’я закупив препаратів для лікування туберкульозу та ВІЛ на 185,1 млн грн, з яких 129,1 млн грн сплатила держава. А 30% коштів (56 млн грн) ЦОЗ отримав у вигляді благодійної допомоги.
Найбільшу частку протитуберкульозних ліків держава не змогла забезпечити у 2020 році – тоді благодійна допомога становила 17 млн грн (76% загальної суми) з 23 млн грн. Антиретровірусна терапія ув’язнених (лікування ВІЛ), яка триває довічно і яку не можна переривати, також відбувається завдяки благодійності.
Наприклад, у 2018 році ЦОЗ отримав благодійну допомогу на 10 млн грн (62% загальної суми) з потрібних 16 млн грн.
У StateWatch наголошують, що закупівлі критично важливих ліків не можуть бути перервані або відкладатися на наступні бюджетні періоди.
У звіті 2020 року Рахункова палата наводила випадки неефективного лікування хворих на туберкульоз у лікарнях ЦОЗ. Так, у 2018-2019 роках близько 500 пацієнтів у туберкульозних лікарнях ЦОЗ ДКВС не отримали повноцінних схем лікування через перерви в постачанні препаратів та шприців.
Аудитори також зауважують на відсутність супроводу хворих після звільнення на волю, що негативно впливає на повноцінність лікування і процес одужання.
- Нагадаємо, унаслідок пандемії COVID-19 вперше за понад 10 років знизився рівень діагностування і підвищився рівень смертності від туберкульозу.
- Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України у 2018 році завищував ціни на ліки проти гепатиту C і не орієнтувався щодо кількості хворих, для яких закуповувалися ці ліки.
- Раніше #Букви інформували щодо майбутнього провалу в оборонних закупівлях, про причини та наслідки.
- Також StateWatch поділився рецептом, як підвищити ефективність публічних закупівель.