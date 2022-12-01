Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російські громадяни, які в незаконний спосіб переїхали на територію України з 2014 року, зокрема й до Криму, мають повернутись "туди, звідки приїхали".

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Так, розмірковуючи щодо майбутнього росіян, котрі нині проживають на тимчасово окупованих територіях, Данілов зауважив, що “їх переселяють, щоб ми мали певний клопіт…”.

“Є наші закони і Конституція. Я наголошую на тому, що якщо людина заїхала за нашими законами на цю територію, вона має право там жити. Якщо вона заїхала не за нашими законами, це проблема буде для тієї людини, а не для нас… Якщо ви там невідомо в який спосіб опинилися, тоді маєте повернутися туди, звідки приїхали”, – пояснив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що йти на компроміси в цьому питанні не можна, адже така хибна практика в 30-ті роки минулого століття призвела до Другої світової війни.

Окрім цього, секретар РНБО переконаний, що за всі злочини на території України відповідають усі громадяни країни-агресорки, без виключення.

За його словами, спільно з російським лідером відповідальність за все, що на сьогодні відбувається на наших територіях, має нести той народ, “який постійно його обирає і не хоче жити в іншому, цивілізованому світі”.

Тож, Данілов констатував, що це має бути спільна відповідальність, і ті люди, які завезені на тимчасово окуповану територію, “нічим не відрізняються, у них така сама відповідальність”.

Він пояснив, що росіяни добре усвідомлюють, що проживають на “вкраденій території”.

Раніше Олексій Данілов звернувся до українців на тлі повідомлень про новий масований ракетний удар Росії по Україні. За його словами, не потрібно жити в постійному очікуванні обстрілу та довіряти неперевіреній інформації.

Окрім цього, він говорив, що російські ракетні та безпілотні удари не примусять Україну до переговорів.