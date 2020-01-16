Напередодні в мережу потрапили аудіозаписи, зроблені нібито на нараді з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, присвяченій його майбутній зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

#Букви публікують розшифровки реплік нібито Гончарука про його ставлення до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося раніше, 15 січня на анонімному Youtube-каналі були опубліковані відеоролики з аудізапісів, які, як передбачається, були записані під час наради Прем’єр-міністра Олексія Гончарука з деякими міністрами та чиновниками. Зустріч була присвячена обговоренню того, як Гончаруку та його колегам слід пояснювати Зеленському причини зміцнення курсу гривні, збільшення дефіциту — “діри” — в державному бюджеті до 100 млрд гривень та уповільнення показників економічного зростання в 4 кварталі 2019 року.

“Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів – ред.), Яків Смолій (голова НБУ – ред.), Катерина Рожкова (заступниця голови НБУ – ред.), Юлія Ковалів (заступния глави Офіс президента – ред.), Дмитро Сологуб (заступник голови НБУ – ред.) та Тимофій Милованов (міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – ред.) збиралися на нараду до “тупого президента” Зеленського”, — йдеться в описі відео.

Під час зустрічі, фрагменти якої були оприлюднені анонімним джерелом, чоловік, голос якого, як передбачається, належить Прем’єр-міністру Олексію Гончаруку, неодноразово дозволяв собі неоднозначні висловлювання на адресу Глави держави, що яскраво демонструють його ставлення до Президента.

Зокрема, нібито Гончарук каже про Зеленського, як про людину, що не розбирається в економічних процесах, так якій потрібно постаратися, щоб “пояснити зрозуміло”, наприклад, причини зміцнення курсу гривні.

“У Зеленського є дуже примітивне, в цьому сенсі просте, розуміння економічних процесів. Є платіжний баланс. Платіжний баланс надто не виправився, а гривня сильно зміцнилася … Він шукає відповідь на це питання. У нього немає відповіді на це питання. Як би йому чітко пояснити наступне. Дивіться, на початку року населення перед виборами не вірило в гривню, тому що це фактор нестабільності, все розгойдували … перед виборами. Тому гривня була слабшою, ніж повинна була економічно бути. Я зараз фантазую”, — сказав нібито Гончарук.

Далі на запису нібито Гончарук зазначає, що поки він і його колеги не придумають зрозумілі відповіді на запитання Зеленського, йому в голову буде “прилітати хрінь на тему облігацій”, оскільки в його голові “є туман”.

“Тому що поки у нас не буде у президента в голові відповіді на питання, у нього буде порожнє місце там і до нього буде прилітати ця хрінь на тему облігацій. А вона потрапляє в голову тільки тому, що у нього є туман на цю тему. Це перше”, — додав співрозмовник.