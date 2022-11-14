Сьогодні, 14 листопада, в більшості областей України впродовж дня буде від 3 до 8 градусів вище нуля. Тепло затримається у західних і південних областях – від 9 до 13 градусів тепла.

Про це інформують Укргідрометцентр і синоптикиня Наталка Діденко.

Антициклон — область високого атмосферного тиску — утримуватиме будь-які опади від України. Погода завтра буде сухою, місцями буде сонячно.

У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці можливі тумани.

Температура вдень коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, у західній та південній частинах 9-13°.

У Києві в понеділок похолоднішає, максимально не вище +6+7 градусів. Буде сухо, з сонячними проясненнями. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київській області – вночі та вранці будуть тумани.

Загалом у Київській області буде без опадів. Вдень температура буде від 3 до 8°, у Києві – від 5 до 7 градусів тепла.

“У вівторок в Україні побуде понеділкова погода. А ось у середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження і в другій половині тижня навіть вдень з’являться “мінуси” та випадатиме мокрий сніг”, – попередила Наталка Діденко.