Про це інформують Укргідрометцентр і синоптикиня Наталка Діденко.
Антициклон — область високого атмосферного тиску — утримуватиме будь-які опади від України. Погода завтра буде сухою, місцями буде сонячно.
У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці можливі тумани.
Температура вдень коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, у західній та південній частинах 9-13°.
У Києві в понеділок похолоднішає, максимально не вище +6+7 градусів. Буде сухо, з сонячними проясненнями. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київській області – вночі та вранці будуть тумани.
Загалом у Київській області буде без опадів. Вдень температура буде від 3 до 8°, у Києві – від 5 до 7 градусів тепла.
“У вівторок в Україні побуде понеділкова погода. А ось у середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження і в другій половині тижня навіть вдень з’являться “мінуси” та випадатиме мокрий сніг”, – попередила Наталка Діденко.
- 13 листопада, в Україні була тепла погода без опадів. На Одещині температура повітря сягала 16 градусів тепла.