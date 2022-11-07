Про це інформує Укргідрометцентр.
По Україні буде хмарно з проясненнями. Протягом ночі у північних та Вінницькій областях, вдень – у Карпатському регіоні місцями можливий невеликий дощ; на решті території без опадів.
Вночі та вранці на заході та сході країни місцями можливі тумани.
Вітер південно-східний південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла, у східних та більшості центральних областей вночі буде від 1° тепла до 4° морозу; вдень 5-10°C.
У західній частині країни та на Одещині буде протягом дня від 9 до 14 градусів тепла.
У Києві та області сьогодні хмарно з проясненням, удень без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі буде від 2 до 7 градусів тепла, вдень 5-10°C. У Києві вночі буде від 4 до 6 градусів тепла, вдень 7-9°C.
- Згідно з прогнозами синоптиків, 6 листопада в Україні була холодна осіння погода, подекуди дощило.
- Згідно з прогнозами синоптиків у суботу, 5 листопада, на більшій території України збережеться суха погода. Невеликі дощі місцями пройдуть у східних регіонах.