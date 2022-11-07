Сьогодні, 7 листопада, по Україні триматиметься прохолодна погода з туманами та подекуди невеликими дощами, у північних та Вінницькій областях вночі, у Карпатському регіоні – протягом дня.

Про це інформує Укргідрометцентр.

По Україні буде хмарно з проясненнями. Протягом ночі у північних та Вінницькій областях, вдень – у Карпатському регіоні місцями можливий невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вночі та вранці на заході та сході країни місцями можливі тумани.

Вітер південно-східний південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла, у східних та більшості центральних областей вночі буде від 1° тепла до 4° морозу; вдень 5-10°C.

У західній частині країни та на Одещині буде протягом дня від 9 до 14 градусів тепла.

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненням, удень без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі буде від 2 до 7 градусів тепла, вдень 5-10°C. У Києві вночі буде від 4 до 6 градусів тепла, вдень 7-9°C.