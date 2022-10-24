У понеділок, 24 жовтня, в Україні буде без істотних опадів, температура вдень 11-16 градусів тепла, в на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині подекуди 17-19°С.

Про це інформують синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

24 жовтня в Україні буде вогко, але після дощової ночі на сході вдень по всій країні буде без особливих опадів.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10°; вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині подекуди 17-19°.

У Києві понеділок буде без дощу, вдень до +14, +15 градусів, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

“Далі — знову дощики, але не холодно”, – спрогнозувала синоптикиня.