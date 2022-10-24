Про це інформують синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.
24 жовтня в Україні буде вогко, але після дощової ночі на сході вдень по всій країні буде без особливих опадів.
Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10°; вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині подекуди 17-19°.
У Києві понеділок буде без дощу, вдень до +14, +15 градусів, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
“Далі — знову дощики, але не холодно”, – спрогнозувала синоптикиня.
- Неділя, 23 жовтня, в Україні була хмарною та дощовою. Вранці дощі пройшли у західних областях, а вранці та вдень перемістяться на північ, центр та південь України. Ввечері дощило на сході.