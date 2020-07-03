Умови в'їзду до Тунісу під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Українцям дозволено в’їзд в Туніс тільки за умови наявності негативного ПЛР–тесту на коронавірус.

Також, навіть у разі негативного тесту, після в’їзду до Тунісу українцям доведеться проходити обов’язковий карантин тривалістю від 7 до 14 днів.

Дана інформація є актуальною станом на 3 липня 2020 року.

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