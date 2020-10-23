Словесна перепалка сталася в ефірі політичного ток-шоу “Право на владу”.

Так, Дубінський звернувся до Притули: “Скільки в Києві ліній метро?”. Кандидат на посаду мера Києва сказав, що не буде відповідати на питання людини, яку вважає “абсолютним мерзенником”.

“Пані Наталю, з вашого дозволу, я дозволю собі не відповідати на запитання людини, яку я вважаю абсолютним мерзенником, людини, яка створювала фейки під час Революції Гідності, на якій гинули люди. Мені вкрай дивно бачити цього покидька у Вашій студії. Все-таки з мотивів гігієни якоїсь не буду опускатись до спілкування з цим чоловіком”, – зазначив Притула.

“Коли тупа тварина балотується в мери Києва – це прикро, тому що кияни цього не заслужили. А ось коли така тупа тварина ще й дозволяє собі когось ображати – це подвійно дивно. Тому що це смішно. В принципі, ви свою оцінку отримаєте дуже скоро і дуже швидко. А нерозуміння того, скільки в Києві метро, ​​скільки в Києві районів, як працює місцеве самоврядування, – це, в принципі, те, про що і потрібно говорити”, – відповів йому Дубінський.

Притула, своєю чергою, сказав: “Так, звичайно. Поговоріть ще. Ця ваша мармиза дуже мене зараз тішить. До речі, дуже дивний випадок в історії спілкування пана Дубінського з моєю персоною. Перший раз в історії Дубінський, говорячи про мене, не використовує матюки. Мені здається, що це досягнення… Слухай, тобі що, Коломойський дозволив розмовляти сьогодні зі мною, чи що?”.

“Я ж вам не “тикаю”, хоча ви і тварина”, – відповів нардеп.

У лайку втрутилася ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук.

“Пане Сергію! Пане Олександре! Я вас дуже прошу, ви схаменіться, зрозумійте, де ви сидите, на якому каналі. Це загальнонаціональний канал. Будь ласка. Неприємно. Правда, неприємно дуже за цю розмову”, – сказала вона.