Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький домагається від КСУ виплати винагороди на суму понад 900 тисяч гривень.

Про це повідомили в Окружному адмінсуді Києва, до якого звернувся Тупицький.

Тупицький вимагає, аби суд зобов’язав КСУ сплатити йому понад 900 тисяч гривень. Це заборгованість, що виникла через невиплату йому винагороди судді КСУ ще до того, як його було відсторонено від посади. Йдеться про період з 18 квітня до 28 серпня 2020 року.

“Позивач вважає, що виплата йому винагороди судді Конституційного Суду України протягом цього періоду здійснювалась із порушенням положень Конституції України, Закону України “Про Конституційний Суд України”, — йдеться в повідомленні.

ОАСК ще не визначився із питанням щодо відкриття провадження у цій справі.

Історія відсторонення Тупицького

24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.

Цим подіям передувало скандальне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції.

Президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції. Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.

27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним.

31 березня представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, зазначені особи більше не є суддями.