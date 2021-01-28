Тупицький подав до суду на Управління держохорони

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький подав до Окружного адміністративного суду Києва позов на Управління державної охорони через те, що його не пустили до приміщення суду та робочого кабінету.

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

“Олександр Тупицький позивається до УДО щодо недопуску його до виконання ним повноважень Голови КСУ. Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом”, – йдеться у повідомленні.

Позивач просить визнати протиправними дії УДО.

Окрім цього, він просить ОАСК зобов’язати УДО та осіб, які перебувають на службі в Управлінні, “утриматись від дій вчинення будь-яких перешкод у допуску позивача – Олександра Тупицького до робочого кабінету у будівлі Конституційного Суду, самої будівлі КСУ, а також земельної ділянки на якій розташована будівля КСУ”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітники Управління державної охорони (УДО) не пускають Олександра Тупицького до приміщення Конституційного суду та робочого кабінету.

Раніше в КСУ заявили, що указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду “є юридично нікчемним”, виданим із перевищенням повноважень і має бути скасований.