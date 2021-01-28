Тупицький подав до суду на Управління держохорони

Про це повідомила пресслужба ОАСК.
“Олександр Тупицький позивається до УДО щодо недопуску його до виконання ним повноважень Голови КСУ. Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом”, – йдеться у повідомленні.
Позивач просить визнати протиправними дії УДО.
Окрім цього, він просить ОАСК зобов’язати УДО та осіб, які перебувають на службі в Управлінні, “утриматись від дій вчинення будь-яких перешкод у допуску позивача – Олександра Тупицького до робочого кабінету у будівлі Конституційного Суду, самої будівлі КСУ, а також земельної ділянки на якій розташована будівля КСУ”.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітники Управління державної охорони (УДО) не пускають Олександра Тупицького до приміщення Конституційного суду та робочого кабінету.
Раніше в КСУ заявили, що указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду “є юридично нікчемним”, виданим із перевищенням повноважень і має бути скасований.
27 жовтня Велика палата Конституційного суду України на закритому засіданні прийняла рішення, яким скасувала відповідальність за помилкове декларування й обмежила повноваження Нацагентства з попередження корупції.
Після цього Володимир Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. Документом не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.
Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”.
- 31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.
- На початку грудня Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради не розглядати його законопроєкт стосовно перезавантаження Конституційного суду до отримання висновків Венеціанської комісії. Перед цим глава держави сам попросив комісію оцінити ситуацію в країні після рішення КСУ.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький не може і далі займати свою посаду, а перезавантаження всієї системи КСУ має розпочатися саме з його відставки.