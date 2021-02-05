Про це у КСУ повідомили державному інформагентству “Укрінформ” у відповідь на інформаційний запит.
Як відомо, співробітники Управління державної охорони (УДО) не пускають Олександра Тупицького до приміщення Конституційного суду та робочого кабінету, через що він подав до суду.
У зв’язку з цим, інформує суд, Тупицький працює віддалено.
“У зв’язку з недопущенням голови Суду працівниками Управління державної охорони України до робочого кабінету, наразі Тупицький О.М. виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи, яку в Конституційному Суді України запроваджено на період дії карантину”, — йдеться в листі.
Водночас в суді наголосили, що указ президента не позбавив Тупицького статусу судді Конституційного Суду. Тож під час дистанційної роботи він отримує заробітну платню в повному обсязі.
- Після скандального рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції, президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення. Про таке відсторонення судді строком на два місяці клопотав Офіс генпрокурора.
- Нагадаємо, КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.
- 5 січня Конституційний суд розглянув указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького за поданням Офісу генерального прокурора та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.