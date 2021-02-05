Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький працює дистанційно, оскільки співробітники Управління держохорони не пускають його на робоче місце у приміщення суду.

Про це у КСУ повідомили державному інформагентству “Укрінформ” у відповідь на інформаційний запит.

Як відомо, співробітники Управління державної охорони (УДО) не пускають Олександра Тупицького до приміщення Конституційного суду та робочого кабінету, через що він подав до суду.

У зв’язку з цим, інформує суд, Тупицький працює віддалено.

“У зв’язку з недопущенням голови Суду працівниками Управління державної охорони України до робочого кабінету, наразі Тупицький О.М. виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи, яку в Конституційному Суді України запроваджено на період дії карантину”, — йдеться в листі.

Водночас в суді наголосили, що указ президента не позбавив Тупицького статусу судді Конституційного Суду. Тож під час дистанційної роботи він отримує заробітну платню в повному обсязі.