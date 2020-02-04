Про це повідомляє сервіс Socialdata, який більше 10 років займається аналізом інформаційних даних.

Нагадаємо, згідно з пробним (тестовим) переписом населення, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37,289 млн людей. Пробний перепис проводився тільки на підконтрольних владі України територіях.

Пробний перепис проводився протягом трьох місяців. Дубілет уточнив, що перепис проводився за трьома методам, які дали “приблизно однаковий результат” з різницею в 2,86%.

Одним з методів перепису був заявлений “Комбінований метод оцінки чисельності наявного населення (дані статево-вікової структури населення + дані реєстрів)”.

Експерти порівняли, наскільки віково-статева структура населення, представлена ​​в оцінці Дубілета, корелює з даними, опублікованими Державною службою статистики.

Отримавши дані, які були у відкритому доступі Держстату, експерти згрупували їх за віковими групами, подібної до тої, як це зробила команда міністра. Після цього узагальнені за віковими групами дані зіставили з показниками презентації Дубілет. Дослідників “вразило практичне однакове співвідношення між групами за статтю та віком – що становить близько 88,8%”.

Експерти задалися питанням – “що якщо дані просто помножили на коефіцієнт 0,8”. При цьому невеликі розбіжності в фінальному звіті – це просто округлені цифри. Дослідники перевірили цю теорію і, на їхню думку, виявилося, що не було ніякої “екстраполяції даних пенсійного реєстру на дані Держстату не було”.

В кінцевому підсумку підрахунки експертів майже повністю збіглися з цифрами перепису Дубілета.

“Ймовірно,” ніякої екстраполяції насправді не було, а було тупо множення даних Держкомстату на коефіцієнт 0,888, а незначні відмінності в співвідношеннях – це лише результат округлення … Дубілет і його команда сфальсифікували загальнонаціональне дослідження, свідомо ввівши в оману всю Україну. По-друге, зробили це тупо і безглуздо”, – відзначили в Центрі.