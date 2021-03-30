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Тупицький оскаржує указ Зеленського про скасування його призначення до КСУ

Відсторонений голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький подав позов до Верховного суду через указ президента Володимира Зеленського про скасування його призначення на посаду судді.

Вівторок, 30 березня 2021, 14:11

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Зазначається, що 29 березня у Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшли два позови про оскарження указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Спочатку в суд звернувся Тупицький, а потім Касмінін. Відповідачем у справі є президент Зеленський.

Судді оскаржують указ Зеленського № 124/2021 у двох частинах. Мова йде про скасування указу президента від 14 травня 2013 року № 256 про призначення Тупицького суддею Конституційного суду України та скасування указу президента від 17 вересня 2013 року № 513 про призначення Касмініна суддею Конституційного суду України.

Наразі призначено склад суду. Дата розгляду позову не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, днями Зеленський скасував указ про призначення Тупицького, що був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року. Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним.

Утім, в “Слузі народу” переконані у доречності таких дій з боку президента.

Історія відсторонення Тупицького

Як повідомлялося раніше, 24 грудня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький отримав повістку про виклик до Офісу генпрокурора для вручення підозри. Він є підозрюваним у підкупі свідка, а також у свідомо неправдивих показаннях свідка.

29 грудня президент підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генпрокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.

5 січня Конституційний суд розглянув указ та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.

Попри це 26 лютого президент Зеленський ще на місяць продовжив термін відсторонення Тупицького.

Теги: Верховный суд, Володимир Зеленський, Верховний суд, КСУ, Олександр Касмінін, Олександр Тупицький

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