Тупицький оскаржує указ Зеленського про скасування його призначення до КСУ

Відсторонений голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький подав позов до Верховного суду через указ президента Володимира Зеленського про скасування його призначення на посаду судді.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Зазначається, що 29 березня у Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшли два позови про оскарження указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Спочатку в суд звернувся Тупицький, а потім Касмінін. Відповідачем у справі є президент Зеленський.

Судді оскаржують указ Зеленського № 124/2021 у двох частинах. Мова йде про скасування указу президента від 14 травня 2013 року № 256 про призначення Тупицького суддею Конституційного суду України та скасування указу президента від 17 вересня 2013 року № 513 про призначення Касмініна суддею Конституційного суду України.

Наразі призначено склад суду. Дата розгляду позову не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, днями Зеленський скасував указ про призначення Тупицького, що був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року. Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним.

Утім, в “Слузі народу” переконані у доречності таких дій з боку президента.