Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що занепокоєний через власну безпеку. Ба більше, суддя вважає, що проти нього сфабрикували справу, хочуть вручити підозру і відсторонити від посади.

Про це він заявив на брифінгу.

За словами Тупицького, проти нього відкрили кримінальне провадження про державну зраду. Однак справа повністю сфабрикована.

“Ще за радянських часів я отримав земельну ділянку в Криму і приватизував її й 10 років будував будинок. Після введення в експлуатацію я вніс його в декларацію… Розуміючи абсурдність цього питання, на правоохоронців починають тиснути, щоб якось сфармазонити підозру. Потім вручити цю підозру і через суд відсторонити мене від посади. Такий був план. Керівник ДБР відмовляється це зробити. Його вчора звільнили. Знайдуть іншого”, – сказав голова КСУ.

Після анексії Криму відбулося зміщення ділянки Тупицького та його сусіда. Тупицькому потрібно було розмежувати ділянку, або його будинок могли знести. Його юристи розв’язують це питання. Він не задекларував будинок, бо не мав правових підстав і мав спір із сусідом.

Крім того, голова КСУ розповів, що з метою його дискредитації підняли справи щодо анексії Криму. Йдеться про ті справи, коли КС став на захист порушень.

Тупицький визнав, що по одній із цих справ він виступав у ролі доповідача, а ще по двох — голосував “за”. Однак голова КСУ підкреслив, що суддя за законом не несе відповідальності за свою позицію.

“Не вистачає лише мого російського паспорта, якого в мене немає і якого хочуть мені підкинути. Це буде, звичайно, сфальсифікований російський паспорт. Але його покажуть по телебаченню, його правоохоронці запишуть. Звичайно, можна довести, що він підроблений, але як довести, що він підроблений не мною? А чи потрібен мені підроблений російський паспорт? Це взагалі таке, що дивуєшся”, – сказав Тупицький.

Голова КСУ додав, що можуть бути використані інші провокації проти нього, наприклад “десь гроші підкинуть”.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Досудове розслідування розпочато за фактами державної зради та незаконного відчуження земельної ділянки на території анексованого Криму за російськими законами.

Як повідомлялося раніше, через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду.

Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, “має ознаки конституційного перевороту”.

31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.