Під час карантину люди все частіше почали звертатися до спорту як до антистресу, беручи участь в онлайн-забігах та челенджах. Компанія-організатор найбільших бігових заходів України Run Ukraine запускає велосипедний напрям – ONLINE CYCLING.

Тепер любителі здорового способу життя зможуть не лише бігати за медалі, але й їздити за ними на велосипеді.

“Велозаїзди – це новий для нас напрям. Run Ukraine завжди об’єднувала людей, захоплених спортом, здоровим способом життя. Під час карантину єднання набуває додаткових сенсів: де б ми не були – ми не одні, нас багато, ми єднаємося на відстані у єдине глобальне ком’юніті, – зазначають в Run Ukraine. – Онлайн-велозаїзди – це крутий інструмент, який допоможе відчути: ти не сам. Ти долаєш свій Тур де Франс, свою Джиро д’Італія, свою Вуельту тут, в Україні. І разом з тобою це роблять сотні”.

Онлайн-заїзди від Run Ukraine будуть запущені у двох форматах: серії CYCLINGTON GRAND TOUR 2020 та CYCLINGTON CHALLENGE 2020.

CYCLINGTON GRAND TOUR 2020 – це серія з 4 заїздів, натхненна найбільшими велогонками світу: Le Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España. Кожен із заїздів буде тематичним:

10-16 липня – Ukrainian cycling tour (єдиний, який не має аналогій)

31 липня-6 серпня – French cycling tour

21-27 серпня – Spanish cycling tour

11-17 вересня – Italian cycling tour

На кожному з заїздів можна подолати 30, 60, 100 або 160 км. Для участі потрібно зареєструватися, проїхати обрану дистанцію в дати проведення заходу і надіслати підтвердження (скрін з програми трекінгу типу Strava або посилання на особистий кабінет).

Усі фінішери отримають медалі, для кожного з етапів вона тематична.

CYCLINGTON CHALLENGE 2020 – це челендж на місяць (липень або серпень), упродовж якого велосипедист має 4 рази подолати по 40, 100 або 160 км.

Дані заїздів так само потрібно надсилати у вигляді посилання на Strava або скрінів з програми трекінгу. Усі учасники, які виконають умови челенджу, здобудуть медалі.

Окрім цього, кожного місяця будуть визначені та нагороджені переможці у додаткових номінаціях: Climber (за найбільший набір висоти) та Time trialist (найбільша середня швидкість на дистанціях 100 або 160 км).

Зареєструватися на велозаїзди можна на сайті https://onlinecycling.runukraine.org/

Проїхати Тур де Франс або Джиро д’Італія Україною тепер можливо. Кинь собі виклик та зареєструйся на перші онлайн-велозаїзди від найбільшого бігового організатора України!

Офіційний сайт заходу – https://onlinecycling.runukraine.org/