Українська діаспора у США допомогла скасувати 8 із 9 концертів українського проросійського дуету коміків "Кролики" Володимира Данильця та Володимира Моїсеєнка. Раніше вони неодноразово підтримували тези російської пропаганди.

Про це повідомив активіст Данило Тонкопій на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, раніше український дует коміків “Кролики” запланували низку концертів у США та Канаді у квітні. Артисти мали відвідати Філадельфію, Нью-Йорк, Чикаго, Маямі, Денвер, Сіетл, Сан-Дієго та Лос-Анджелес.

Активіст нагадав, що у 2015 році їх Кроликів додали до бази “Миротворець” за підтримку російської пропаганди. Крім того, дует незаконно відвідав Крим після 2014 року, взяв участь у концерті присвяченому ювілею Комсомолу у 2018 році та інших вузьких концертах.

“Кролики” подорожували Росією, підтримували російську ідеологію “братських народів”, а також так зване “об’єднання” Росії та України.

Зокрема, у 2020 році в етері телеканалу “112 Україна” один із “кроликів” заявив, що переклад телевізійної трансляції в країні українською не потрібна. Також комік порівняв ініціаторів та прихильників закону про українську мову з фашистами.

На тлі цього активісти зв’язалися з промоутерами та організаторами туру та підготували листи в мерії. Всі інструменти скасування підготовлені. В результаті роботи української діаспори у США 8 з 9 концертів було скасовано.

“Поки на сайті організатора тільки концерт в Нью-Йорку, всі інші концерти вже немає. Ми також працюємо над Нью-Йорком, і я впевнений, що ми його також скасуємо. Якщо ні, будемо організувати протести та підключати інші канали. Українська підтримка в Нью-Йорку потужна, наших там багато, тому кролики не будуть сміятися”, — написав Данило Тонкопій.