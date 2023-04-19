Про це повідомив активіст Данило Тонкопій на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, раніше український дует коміків “Кролики” запланували низку концертів у США та Канаді у квітні. Артисти мали відвідати Філадельфію, Нью-Йорк, Чикаго, Маямі, Денвер, Сіетл, Сан-Дієго та Лос-Анджелес.
Активіст нагадав, що у 2015 році їх Кроликів додали до бази “Миротворець” за підтримку російської пропаганди. Крім того, дует незаконно відвідав Крим після 2014 року, взяв участь у концерті присвяченому ювілею Комсомолу у 2018 році та інших вузьких концертах.
“Кролики” подорожували Росією, підтримували російську ідеологію “братських народів”, а також так зване “об’єднання” Росії та України.
Зокрема, у 2020 році в етері телеканалу “112 Україна” один із “кроликів” заявив, що переклад телевізійної трансляції в країні українською не потрібна. Також комік порівняв ініціаторів та прихильників закону про українську мову з фашистами.
На тлі цього активісти зв’язалися з промоутерами та організаторами туру та підготували листи в мерії. Всі інструменти скасування підготовлені. В результаті роботи української діаспори у США 8 з 9 концертів було скасовано.
“Поки на сайті організатора тільки концерт в Нью-Йорку, всі інші концерти вже немає. Ми також працюємо над Нью-Йорком, і я впевнений, що ми його також скасуємо. Якщо ні, будемо організувати протести та підключати інші канали. Українська підтримка в Нью-Йорку потужна, наших там багато, тому кролики не будуть сміятися”, — написав Данило Тонкопій.
- Російський уряд став набагато успішнішим у маніпулюванні соціальними медіа та рейтингами в пошукових системах, поширюючи брехню про українську армію та побічні ефекти вакцин за допомогою сотень тисяч фейкових акаунтів, згідно з інформацією, розповсюдженій через витік секретних документів.
- Російська пропаганда, що є мутованою версією радянської, сьогодні вважається одним з найпотужніших елементів й методів маніпулювання свідомостями людей.
- У Кремлі підготували методичку для росЗМІ про те, як саме потрібно підбивати підсумки 2022 року. Усі рекомендації поділено на чотири блоки: “Головне”, “Посилення Росії”, “СВО” (так влада РФ називає війну з Україною) та “Новий світопорядок”.