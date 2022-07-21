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Турбіна для «Північного потоку-1» застрягла в Німеччині, оскільки Москва «затягує» з дозволами – Reuters

Відсутня турбіна, через яку, за словами Москви, трубопровід "Північний потік-1" перекачує менше газу до Європи, застрягла на транзиті в Німеччині, оскільки РФ досі не дала добро на її транспортування.

П’ятниця, 22 липня 2022, 00:04
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Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на два своїх джерела.

Турбіна, яка зазвичай працює на російській компресорній станції “Портова”, проходила технічне обслуговування в Канаді, але була повернута назад до Кельна, Німеччина, логістичною компанією Challenge Group.

Наразі незрозуміло, коли турбіну можна буде повернути, зазначило одне з джерел, додавши, що це може тривати кілька днів або навіть тижнів.

Транспортування назад до Німеччини відбулося після тижнів консультацій між Берліном і урядом Канади щодо того, чи порушить такий крок західні санкції, накладені на Росію після її вторгнення в Україну.

Минулого місяця Москва скоротила потужність “Північного потоку-1” на 60%, посилаючись на затримку повернення турбіни, яка обслуговується німецькою компанією з енергетичного обладнання Siemens Energy.

РФ знову відкрила трубопровід у четвер після десятиденної планової зупинки на технічне обслуговування, але він все ще працював зі зниженою потужністю.

Німеччина відкидає аргументи РФ про те, що відсутність турбіни є причиною зниження поставок через “Північний потік-1”, і звинувачує Москву у використанні газових потоків як політичної зброї.

РФ заявила, що повернення турбіни безпосередньо вплинуло на безпечну роботу трубопроводу, додавши, що документація від Siemens Energy, необхідна для її повторного встановлення, все ще відсутня.

Інше джерело повідомило, що Москва досі не надала документів, необхідних для ввезення турбіни в Росію, включно з інформацією про те, куди саме її доставляти і через яку митну станцію.

Раніше в четвер Кремль заявив, що всі труднощі з постачанням російського природного газу в Європу, включно з турбінами, спричинені обмеженнями Заходу, і що РФ залишається невіддільною частиною європейської енергетичної безпеки.

Своєю чергою, міністр економіки Німеччини Роберт Габек зауважив, що РФ маніпулює питанням турбіни.

“Іноді складається враження, що РФ більше не хоче забирати її назад. Це означає, що привід технічних проблем насправді має політичне підґрунтя, і це протилежність тому, щоб бути гарантом енергетичної безпеки в Європі”, – зазначив він.

У листі від 14 липня “Газпром” заявив, що оголошує форс-мажор на постачання з 14 червня, юридичне положення означає, що він не може гарантувати постачання газу через “виняткові обставини”.

Водночас речник міністерства зауважив, що турбіна була замінною частиною, яку планувалося використовувати лише з вересня, тобто її відсутність не може бути справжньою причиною падіння потоків газу до технічного обслуговування.

Довідка. Турбіна є частиною компресорної установки для трубопроводу і перебувала на об’єкті Siemens Energy у Монреалі для обслуговування, коли почалася повномасштабна російсько-українська війна. Санкції Канади не дозволили компанії повернути її до РФ. Проте, власники “Північного потоку-1” стверджували, що без турбіни вони не зможуть працювати на повну.

“Північний потік-1” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.

Теги: газ рф, газ, Німеччина, північній потік-1, турбіна, Канада

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