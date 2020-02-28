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Турборежим виявився міфом: За півроку Рада IX скликання ухвалила менше законів, ніж попередня

За півроку депутати Верховної Ради України 9 скликання прийняли менше законів, ніж попередні нардепи.

П’ятниця, 28 лютого 2020, 13:53

Про це повідомив Комітет виборців України.

“Комітет виборців порівняв кількісні показники роботи Верховної Ради IX та VIII скликань за перші півроку роботи. Зокрема, до уваги було взято кількість прийнятих законів, зареєстрованих законопроєктів та проведених пленарних засідань”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість прийнятих законів у Раді попереднього скликання перевищила відповідні показники чинного парламенту. Зокрема, за перші півроку року депутатами Парламенту VIII скликання було прийнято 173 закони, тоді як Рада IX скликання ухвалила 155 законів.

Також депутати Ради VIII скликання зареєстрували більше законопроєктів, ніж їх наступники: 1,7 тис. та 1,3 тис. відповідно.

При цьому, депутати ВР IX скликання частіше працювали в пленарному режимі. За півроку вони провели 72 пленарні засідання, їх колеги – 63.

“Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи ВР IX скликання не є вищими, аніж у їх попередників. А в таких питаннях як кількість прийнятих законів чи поданих законопроєктів вони взагалі є нижчими від результатів роботи депутатів VIII скликання. Загалом не варто судити про результати роботи парламенту лише оцінюючи кількість прийнятих законів, однак саме такий підхід неодноразово демонструвало керівництво ВР і депутати монобільшості, акцентуючи на своїй ефективності. При цьому дані КВУ показують, що підстав для подібних заяв немає. Тому в подальшому варто або взагалі відмовитися від поняття “турборежим”, або називати “турборежимом” і роботу Ради VIII скликання”, – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

  • Глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія раніше заявляв, що політсила планує до кінця 2019 року проголосувати 400 – 500 законопроектів.
  • 4 жовтня, виступаючи у Верховній Раді, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що “турборежим”, за яким працює ВР 9-го скликання, це ненормально.
  • Президент Володимир Зеленський, на брифінгу після виступу на форумі “RE: THINK Invest in Ukraine” в Маріуполі, прокоментував “турборежим” Верховної Ради. Він зазначив, що “краще рухатися швидко, замість того, щоб топтатися на місці”.
Теги: нардепы ІX созыва, Верховна Рада, голосування Радою, законы, КИУ

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