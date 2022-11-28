Передусім це спричинено потребою проводити багато часу за цифровими пристроями: за комп’ютером чи ноутбуком ми працюємо, навчаємося, робимо покупки, проводимо дозвілля, а також протягом дня ми майже не випускаємо з рук смартфон. Це небезпечно для здоров’я очей тому що:

монітори цифрових пристроїв випромінюють шкідливе проміння синього спектру, що при тривалому та прямому впливі неабияк шкодить зору;

працюючи за комп’ютером ми концентруємо погляд і майже не кліпаємо, через це очі пересихають.

Як наслідок порушення зору надзвичайно поширені. Сьогодні кожен, кому не байдуже власне здоров’я, має посилено дбати про стан зорової системи та робити все можливе, щоб попередити появу проблем.

Комп’ютерні окуляри для захисту очей

Відмовитися від цифрових пристроїв, звісно, неможливо. Адже багато сучасних професій передбачають постійну роботу за комп’ютером, а значна частина школярів і студентів навчається дистанційно. Втім що стосується дозвілля, то мінімізувати час за гаджетами цілком можливо. Замість ще однієї години за переглядом цікавостей в телефоні чи планшеті, ліпше відволіктися на якісь побутові справи чи піти на прогулянку, щоб дати очам відпочити.

Під час роботи за комп’ютером фахівці радять використовувати захисні (комп’ютерні) окуляри. Вони мають на своїх лінзах спеціальне покриття, яке називають покриттям блу-блокером. Це покриття блокує випромінювання шкідливого синього спектру, не даючи йому потрапляти на поверхню ока.

Правильна корекція зору

До стану своїх очей потрібно ставитися дуже уважно. Щойно ви помітили ознаки погіршення гостроти зору чи у вас з’явилися нарікання на здоров’я очей — варто без зволікань звернутися до лікаря-офтальмолога. Фахівець проведе комплексну перевірку зору та за потреби надасть рецепт на засоби корекції — окуляри чи контактні лінзи. Чим раніше буде виявлено проблему із зором, тим більше шансів попередити її прогресування.

Для корекції зору варто купувати лише високоякісні лінзи, адже це засіб медичного призначення: luxoptica.ua/ua/contact- lenses-and-solutions/. Фахівці радять вибирати варіанти лінз з хорошими показниками киснепроникності та вологовмісту, щоб в лінзах було максимально комфортно. Як приклад лінзи Biofinity.

Вітаміни та нутрієнти

Для повноцінного функціонування зорової системи потребується чималий перелік вітамінів та мікроелементів, зокрема, вітаміни A, E,C PP, D, омега 3, лютеїн, піколін та інші. Отримувати їх можна передусім з раціону харчування. Фахівці радять наповнити свій щоденний раціон такими продуктами: свіжі овочі та зелень, бобові, нежирне м’ясо і молочні продукти, горіхи, риба і морепродукти. Доповненням до збалансованого раціону можуть стати ще спеціальні вітаміни для очей — таблетки чи капсули. Втім вживати їх ліпше лише за рекомендацією лікаря-офтальмолога.

Треба розуміти, що самими лише корисними вітамінами неможливо покращити гостроту зору чи вилікувати певні захворювання очей. Це необхідно радше для підтримання загального тонусу зорової системи та зниження ймовірності виникнення офтальмологічних проблем.

Сон і стреси

Стан очей тісно пов’язаний із загальним станом організму людини. Себто якщо ви нехтуєте здоровим сном, маєте ненормований режим дня, постійно знаходитеся під впливом стресів — скрутно доводиться вашому організму, а отже і зоровій системі. Для нормальної роботи усіх систем організму, зорової включно, критично важливий здоровий сон, а таким вважається сон тривалістю 7-8 годин на добу. Постійні стреси погано впливають не лише на психологічний стан і нервову систему, а загалом на весь організм. По можливості уникайте тригерів, що провокують у вас стрес і нервове напруження та неодмінно сплануйте всій розпорядок дня так, аби ви щодня мали час на відпочинок — добай 1-2 години.