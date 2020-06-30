Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Україна, “яка ще з минулого року була штучно загнана в кризову парадигму, неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи”.

“Мені боляче спостерігати, як національна безпека і оборона, яким я присвятив частину свого життя, знову стають далеко не першим пріоритетом держави, що в умовах війни неприпустимо. Знову в наше життя повертаються замовні справи та політичні переслідування опонентів, що знецінює надбання Революції Гідності і кров українських патріотів. П’ята колона Кремля підняла голову, нахабно посилюючи свій вплив на стратегічні інформаційні ресурси, внутрішню та зовнішню політику держави. Дилетантизм та популізм, як ракова пухлина, руйнують управлінську вертикаль, ведуть до хаосу та дестабілізації”, – заявив Турчинов.

На його думку, сьогодні, як ніколи, необхідне єднання і консолідація всіх відповідальних патріотичних сил, всіх, хто здатен професійно діяти в екстремальних умовах багатовекторної кризи.

“В ХХІ столітті Україна вже пройшла через дві революції. Нам не потрібна третя. Більше того, в умовах російської військової агресії, яка не припиняється вже шість років, будь-яка революція та дестабілізація є вкрай небезпечними”, – зазначив Турчинов.

Він також повідомив, що прийняв пропозицію очолити штаб, “який створює провідна українська опозиційна політична сила “Європейська Солідарність”.

“Прийшов час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися, щоб подолавши всі кризи і негаразди, забезпечити розвиток України як могутньої демократичної європейської держави!”, – додав Турчинов.