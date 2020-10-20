Колишній секретар РНБО, керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про необхідність притягнути до відповідальності тих, "хто без бою віддав Крим".

Відповідний коментар Турчинов опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Виступаючи перед Верховною Радою, в своїй програмній промові Володимир Зеленський черговий раз дав наказ своїм кишеньковим слідчим розібратися з тими, хто “без бою віддав Крим”. Дивно чути подібну войовничу риторику від людини, яка весь час свого перебування на посаді Верховного Головнокомандувача все робить, щоб ухилитись від будь-якого, навіть локального, бою з ворогом, від того, щоб звільнити хоча б метр української землі. Дивно чути подібне від людини, яка намагається розгледіти “мир” у залитих кров‘ю очах російського диктатора та готова піти на будь-які “договорняки” з ворогом, на будь-яке відведення військ”, – наголосив Турчинов.

Він нагадав, що в 2014 році, коли Росія незаконно захопила український Крим, була зруйнована система оборони і безпеки України, спостерігалися масові випадки зради.

“У ті важкі дні пан Зеленський не переймався тим жахливим станом, в якому знаходилися наша армія, інші силові структури та вся роззброєна і незахищена країна. У нього були більш важливі питання – корпоративи, банкети, шоу, серіали… до чого тут війна, яка там мобілізація… На жаль, він навряд чи буде досліджувати тогочасні оборонні спроможності нашої країни, як не переймається і сучасним станом нашої оборони і безпеки. Він не буде вимагати покарати тих, хто своєю свідомою антидержавницькою і корупційною діяльністю роззброював країну і довів нашу обороноздатність напередодні 2014 року до жалюгідного, фактично недієздатного стану”, – зазначив Турчинов.

Він додав, що нинішній глава держави “хоче використати привід” і “вдарити по політичному опоненту, що очолює штаб опозиції”.

Турчинов також висловив думку, що Володимир Зеленський, “розігруючи разом із представниками п’ятої проросійської колони кримську карту”, намагається відвернути увагу суспільства “від власної політики повзучої капітуляції, приниження армії і країни, від передачі ворогові інформації про унікальну операцію наших спецслужб і провалу затримання російських військових злочинців”.

“Це спроба Зеленського приховати свою відповідальність за провал боротьби з пандемією, масштабну корупцію, руйнацію економіки, власну безпорадність та нездатність керувати країною”, – написав він.

У зв’язку з цим Турчинов запевнив, що не боїться кримінальних переслідувань. “Мене не можна залякати кримінальними переслідуваннями. Я це проходив і в часи Януковича, і в часи Кучми. Мені є про що свідчити”, – наголосив він.

Політик додав, що готовий у деталях розповісти, “як у тих жахливих умовах ми врятували країну, як придушили сепаратистські заколоти від Харкова до Одеси, як реанімували Збройні сили, як зупинили просування ворога на Захід і почали звільнення нашої землі”.

Крім того, Турчинов нагадав, що якщо говорити про звільнення військовим шляхом Криму від російських окупантів, “то у Головнокомандувача ЗСУ Зеленського, на відміну від 2014 року, є для цього всі можливості”.

“Тим більше, що в юридичному плані окупація Криму в 2020 році нічим не відрізняється від окупації півострову в 2014-му. Для захисту країни від зовнішньої агресії в Конституції і в законодавчому полі країни немає часових обмежень. Чисельність російських військ у Криму зараз не більша, ніж була там сконцентрована на початку 2014 року, а підготовка і озброєння наших військових – у рази кращі”, – уточнив Турчинов.