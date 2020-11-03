Про це він повідомив у Facebook.
“Отримав чергову повістку від Державного бюро розслідувань. Цього разу мене викликають для допиту з “розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках”. Вони, мабуть, досі не розібрались, “хто вчиняв ці злочини”, тому і продукують справи на замовлення ОПЗЖ та за активної підтримки “Слуг народу”, – написав він.
- Раніше президент України Володимир Зеленський, виступаючи з посланням у Верховній Раді, висловив думку, що “ті, хто без бою віддав Крим”, повинні відповісти за це. Глава держави запевнив, що справа “не в помсті, а в справедливості”.
- Також #Букви розповідали, чому Володимир Зеленський звинувачує в здачі Криму і Донбасу Петра Порошенка і Олександра Турчинова, а не Росію.