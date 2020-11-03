Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов заявив, що отримав повістку на допит в Державне бюро розслідувань.

Про це він повідомив у Facebook.

“Отримав чергову повістку від Державного бюро розслідувань. Цього разу мене викликають для допиту з “розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках”. Вони, мабуть, досі не розібрались, “хто вчиняв ці злочини”, тому і продукують справи на замовлення ОПЗЖ та за активної підтримки “Слуг народу”, – написав він.