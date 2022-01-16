Про це написав перший віцепрем’єр-міністр України в Facebook.
Олександр Турчинов заявив, що Петра Порошенка 17 січня будуть зустрічати тисячі патріотів, аби запобігти “корупційній владі й політичним репресіям”. Також він закликав правоохоронні органи діяти згідно з законодавством.
“Хочу попередити владу, що у випадку їх спроби за російсько-білоруською калькою посадити рейсовий літак в іншому місці, всі небайдужі українці поїдуть зустрічати Порошенко з “Жулян” на Банкову”, — написав екссекретар РНБО.
Петра Порошенка будуть супроводжувати депутат від “ЄС” Олексій Гончаренко та ветеран АТО Олексій Петров. Вони обидва вже знаходяться у Варшаві, Польща, звідки 17 січня вирушать до України. Також народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Ростислав Павленко додав, що активісти та інші збиратимуться з 08:00 біля “Жулянів”, а літак має приземлитися о 09:10.
Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що відмова Генпрокурорки Ірини Венедіктової підписати та публічно підтримати підозру свідчить про те, що ситуація створена, щоб політично придушити лідера опозиції Петра Порошенка.
“А пані Генпрокурор, її перший заступник і всі, крім одного, заступники знають, що за це передбачена кримінальна відповідальність”, — додав він.
За його словами, схожі дії у 2013 році та придушення свободи слова розв’язали руки колишньому президенту України Віктору Януковичу і призвели до фактично продажу незалежності України Росії. Як наслідок українці отримали окупацію території, війну на Донбасі та тисячі загиблих.
“Тому акції протесту в понеділок 17 січня – не стільки про свободу лідера опозиції Петра Порошенка, що само по собі правильно. Це ще й про нашу з вами свободу”, — заявив Юрій Луценко.
- Нагадаємо, що Петро Порошенко розповів про ситуацію з квитками, які придбали у день спроби вручити йому підозру, а також звідки ДБР володіють інформацією про нього. Також лідер партії “Європейська Солідарність” розповів, чому він повертається до України.
- 17 січня на батьківщину повертається п’ятий президент України Петро Порошенко. Про готовність зустріти Порошенка та необхідність його підтримки заявили десятки політиків, громадських діячів та ветеранів ООС, організувавши флешмоб.
- Також Міжнародний демократичний союз (МДС) стурбований внутрішньою ситуацією в Україні через обвинувачення колишнього президента Петра Порошенка. Рух називає рішення влади вибірковим та політично вмотивованим переслідуванням ключового політичного опонента.
- Пресслужба ДБР повідомляє, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Печерський районний суд Києва призначив засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату “Європейської Солідарності”, п’ятому президентові України Петру Порошенку.
- Крім цього українські вчені і науковці написали заяву-звернення до чинного президента України Володимира Зеленського стосовно провадження проти п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.