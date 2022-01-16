Екссекретар РНБО України Олександр Турчинов звернувся до української влади та силовиків напередодні повернення п'ятого президента Петра Порошенка. Він заявив, що літак з головою фракції "Європейська Солідарність" ("ЄС") можуть посадити не в аеропорту "Жуляни", а в іншому місці за російсько-білоруським прикладом.

Про це написав перший віцепрем’єр-міністр України в Facebook.

Олександр Турчинов заявив, що Петра Порошенка 17 січня будуть зустрічати тисячі патріотів, аби запобігти “корупційній владі й політичним репресіям”. Також він закликав правоохоронні органи діяти згідно з законодавством.

“Хочу попередити владу, що у випадку їх спроби за російсько-білоруською калькою посадити рейсовий літак в іншому місці, всі небайдужі українці поїдуть зустрічати Порошенко з “Жулян” на Банкову”, — написав екссекретар РНБО.

Петра Порошенка будуть супроводжувати депутат від “ЄС” Олексій Гончаренко та ветеран АТО Олексій Петров. Вони обидва вже знаходяться у Варшаві, Польща, звідки 17 січня вирушать до України. Також народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Ростислав Павленко додав, що активісти та інші збиратимуться з 08:00 біля “Жулянів”, а літак має приземлитися о 09:10.

Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що відмова Генпрокурорки Ірини Венедіктової підписати та публічно підтримати підозру свідчить про те, що ситуація створена, щоб політично придушити лідера опозиції Петра Порошенка.

“А пані Генпрокурор, її перший заступник і всі, крім одного, заступники знають, що за це передбачена кримінальна відповідальність”, — додав він.

За його словами, схожі дії у 2013 році та придушення свободи слова розв’язали руки колишньому президенту України Віктору Януковичу і призвели до фактично продажу незалежності України Росії. Як наслідок українці отримали окупацію території, війну на Донбасі та тисячі загиблих.